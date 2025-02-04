https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rt-dusen-azerbaycan-ucaginda-bulunan-dis-nesneler-henuz-rus-tarafina-ulasmadi-1093360790.html
RT: Düşen Azerbaycan uçağında bulunan ‘dış nesneler’ henüz Rus tarafına ulaşmadı
RT: Düşen Azerbaycan uçağında bulunan ‘dış nesneler’ henüz Rus tarafına ulaşmadı
Sputnik Türkiye
Russia Today (RT), Kazakistan’ın Aktau Havalimanı yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta bulunan ‘dış nesnelerin’ örneklerinin henüz Rusya'ya... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T23:35+0300
2025-02-04T23:35+0300
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Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer-190 uçağının Aktau yakınlarında düşmesiyle ilgili soruşturmada yer alan Rus havacılık çevrelerinden bir kaynak Russia Today’a (RT) yaptığı açıklamada, uçak gövdesinde bulunan ‘dış nesnelere’ ait örneklerin henüz Rus tarafına ulaşmadığını söyledi.Kaynak, “Rus tarafı, incelemelerini yapmak için uçağın gövdesinde bulunan dış nesnelere ait örnekleri henüz alamadı. Dolayısıyla bir dizi yabancı medya kuruluşunun, bunların Pantsir hava savunma füze sisteminin vurucu unsurları olduğu yönündeki iddialarının en azından ek bir araştırmayı gerektirdiği görülüyor” ifadelerini kullandı.Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan ön raporda, söz konusu ‘dış nesnelerin’ ne olduğuna dair herhangi bir veri bulunmadığı, bu nedenle ek incelemeye gönderileceği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/dusen-azerbaycan-ucaginin-on-sorusturma-raporu-yayimlandi-murettebat-aktauya-ucmaya-karar-verdi-1093356878.html
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azerbaycan, aktau, russia today (rt), pantsir
RT: Düşen Azerbaycan uçağında bulunan ‘dış nesneler’ henüz Rus tarafına ulaşmadı
23:35 04.02.2025 (güncellendi: 23:39 04.02.2025)
Russia Today (RT), Kazakistan’ın Aktau Havalimanı yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta bulunan ‘dış nesnelerin’ örneklerinin henüz Rusya'ya ulaşmadığını aktardı.
Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer-190 uçağının Aktau yakınlarında düşmesiyle ilgili soruşturmada yer alan Rus havacılık çevrelerinden bir kaynak Russia Today’a (RT) yaptığı açıklamada, uçak gövdesinde bulunan ‘dış nesnelere’ ait örneklerin henüz Rus tarafına ulaşmadığını söyledi.
Kaynak, “Rus tarafı, incelemelerini yapmak için uçağın gövdesinde bulunan dış nesnelere ait örnekleri henüz alamadı. Dolayısıyla bir dizi yabancı medya kuruluşunun, bunların Pantsir hava savunma füze sisteminin vurucu unsurları olduğu yönündeki iddialarının en azından ek bir araştırmayı gerektirdiği görülüyor” ifadelerini kullandı.
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan ön raporda, söz konusu ‘dış nesnelerin’ ne olduğuna dair herhangi bir veri bulunmadığı, bu nedenle ek incelemeye gönderileceği belirtilmişti.