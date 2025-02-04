RT: Düşen Azerbaycan uçağında bulunan ‘dış nesneler’ henüz Rus tarafına ulaşmadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rt-dusen-azerbaycan-ucaginda-bulunan-dis-nesneler-henuz-rus-tarafina-ulasmadi-1093360790.html
RT: Düşen Azerbaycan uçağında bulunan ‘dış nesneler’ henüz Rus tarafına ulaşmadı
RT: Düşen Azerbaycan uçağında bulunan ‘dış nesneler’ henüz Rus tarafına ulaşmadı
Sputnik Türkiye
Russia Today (RT), Kazakistan’ın Aktau Havalimanı yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta bulunan ‘dış nesnelerin’ örneklerinin henüz Rusya'ya... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T23:35+0300
2025-02-04T23:39+0300
dünya
azerbaycan
aktau
russia today (rt)
pantsir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092023182_0:162:3061:1884_1920x0_80_0_0_9aef9383f991c80ee0c76e4da3d331d9.jpg
Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer-190 uçağının Aktau yakınlarında düşmesiyle ilgili soruşturmada yer alan Rus havacılık çevrelerinden bir kaynak Russia Today’a (RT) yaptığı açıklamada, uçak gövdesinde bulunan ‘dış nesnelere’ ait örneklerin henüz Rus tarafına ulaşmadığını söyledi.Kaynak, “Rus tarafı, incelemelerini yapmak için uçağın gövdesinde bulunan dış nesnelere ait örnekleri henüz alamadı. Dolayısıyla bir dizi yabancı medya kuruluşunun, bunların Pantsir hava savunma füze sisteminin vurucu unsurları olduğu yönündeki iddialarının en azından ek bir araştırmayı gerektirdiği görülüyor” ifadelerini kullandı.Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan ön raporda, söz konusu ‘dış nesnelerin’ ne olduğuna dair herhangi bir veri bulunmadığı, bu nedenle ek incelemeye gönderileceği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/dusen-azerbaycan-ucaginin-on-sorusturma-raporu-yayimlandi-murettebat-aktauya-ucmaya-karar-verdi-1093356878.html
azerbaycan
aktau
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092023182_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_3803de3fde7beb058bea32349f369067.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
azerbaycan, aktau, russia today (rt), pantsir
azerbaycan, aktau, russia today (rt), pantsir

RT: Düşen Azerbaycan uçağında bulunan ‘dış nesneler’ henüz Rus tarafına ulaşmadı

23:35 04.02.2025 (güncellendi: 23:39 04.02.2025)
© AA / Issa TazhenbayevKazakistan uçak kazası
Kazakistan uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA / Issa Tazhenbayev
Abone ol
Russia Today (RT), Kazakistan’ın Aktau Havalimanı yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçakta bulunan ‘dış nesnelerin’ örneklerinin henüz Rusya'ya ulaşmadığını aktardı.
Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer-190 uçağının Aktau yakınlarında düşmesiyle ilgili soruşturmada yer alan Rus havacılık çevrelerinden bir kaynak Russia Today’a (RT) yaptığı açıklamada, uçak gövdesinde bulunan ‘dış nesnelere’ ait örneklerin henüz Rus tarafına ulaşmadığını söyledi.
Kaynak, “Rus tarafı, incelemelerini yapmak için uçağın gövdesinde bulunan dış nesnelere ait örnekleri henüz alamadı. Dolayısıyla bir dizi yabancı medya kuruluşunun, bunların Pantsir hava savunma füze sisteminin vurucu unsurları olduğu yönündeki iddialarının en azından ek bir araştırmayı gerektirdiği görülüyor” ifadelerini kullandı.
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan ön raporda, söz konusu ‘dış nesnelerin’ ne olduğuna dair herhangi bir veri bulunmadığı, bu nedenle ek incelemeye gönderileceği belirtilmişti.
Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
DÜNYA
Düşen Azerbaycan uçağının ön soruşturma raporu yayımlandı: 'Mürettebat Aktau'ya uçmaya karar verdi'
20:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала