https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/polonya-cumhurbaskani-adayi-ukraynanin-abye-katilimi-icin-sartlari-acikladi-1093322884.html

Polonya cumhurbaşkanı adayı Ukrayna'nın AB'ye katılımı için şartları açıkladı

Polonya cumhurbaşkanı adayı Ukrayna'nın AB'ye katılımı için şartları açıkladı

Sputnik Türkiye

Polonyalı muhalefet cumhurbaşkanı adayı Karol Navrotskiy, "Volin katliamı kurbanlarının mezarları açılmadan Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesine izin... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T02:35+0300

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Polonyalı muhalefet cumhurbaşkanı adayı Karol Navrotskiy, sosyal medya hesabı üzerinden seçmenlerine bazı açıklamalarda bulundu. Navrotskiy açıklamasında, "Volin katliamı kurbanlarının mezarları açılmadan Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesine izin vermemeliyiz" ifadelerini kullanarak ayrıca, "Volin'de ölen yurttaşlarımız onurlu bir şekilde defnedilmeden bu meseleyi bırakmayacağız. Size söz veriyorum" dedi. Volin katliamının yorumlanması ve Volin'de faaliyet gösteren milliyetçi ‘Melnikovtsiy’- OUN-UPA dönemindeki Ukraynalı milliyetçi liderlere yönelik muamele, Polonya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerde en karmaşık konulardan biri olarak öne çıkıyor.2016 yazında, Polonya parlamentosunun alt meclisi, 11 Temmuz'un Ukraynalı milliyetçiler tarafından 1943-1945 yılları arasında II. Polonya Cumhuriyeti sakinlerine karşı işlenen Soykırım Kurbanlarını Anma Ulusal Günü olarak tanınmasına yönelik bir karar almıştı.Polonya tarafına göre, bu katliamlar 1939-1945 yılları arasında OUN-UPA destekçileri tarafından Volin, Doğu Galiçya ve II. Polonya Cumhuriyeti'nin güneydoğu vilayetlerindeki Polonyalı nüfusa karşı gerçekleştirildi. Ukrayna, 2017 yılında Volin katliamının gerçekleştiği bölgede arama ve kazı çalışmalarına yönelik bir moratoryum ilan etmişti. Bu karar, Kiev'in Polonya'nın Gruşoviç kasabasındaki bir UPA anıtının yıkılmasına verdiği tepkinin bir sonucuydu. Haziran 2023'te Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü Başkanı Anton Droboviç, Kiev'in anıt restore edilene kadar Volin katliamı kurbanlarının kalıntılarının mezardan çıkarılmasına izin vermeyeceğini belirtmişti. Ayrıca, Zelenskiy, Ukrayna'da arama operasyonları gerçekleştirilmesi için izinlerin alınmasının önündeki engeli kaldırmaya hazır olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/sovyetler-birligi-polonyanin-baskentini-nasil-kullerinden-yeniden-dogurdu-1093175529.html

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