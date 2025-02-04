https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ankara-oranda-dev-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1093328856.html
Ankara Oran'da yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Ankara Oran'da yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Ankara'da Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bir inşaat alanında yangın çıktı. Yangına kısa sürede çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangın devam ediyor. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T09:36+0300
2025-02-04T09:36+0300
2025-02-04T10:07+0300
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türkiye
ankara
yangın
yangın söndürme
inşaat
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Ankara'da yangın: Kapkara bulutlar yükseldiYukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına birçok ilçeden itfaiye gönderildiİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/egede-depremler-durmak-bilmiyor-sabahtan-bu-yana-kac-deprem-oldu-1093328644.html
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Ankara Oran'da yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
09:36 04.02.2025 (güncellendi: 10:07 04.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bir inşaat alanında yangın çıktı. Yangına kısa sürede çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangın devam ediyor.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Ankara'da yangın: Kapkara bulutlar yükseldi
Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına birçok ilçeden itfaiye gönderildi
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.