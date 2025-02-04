https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ankara-oranda-dev-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1093328856.html

Ankara Oran'da yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Ankara Oran'da yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Ankara'da Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bir inşaat alanında yangın çıktı. Yangına kısa sürede çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangın devam ediyor. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T09:36+0300

2025-02-04T09:36+0300

2025-02-04T10:07+0300

türkiye

türkiye

ankara

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yangın söndürme

inşaat

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Ankara'da yangın: Kapkara bulutlar yükseldiYukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına birçok ilçeden itfaiye gönderildiİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/egede-depremler-durmak-bilmiyor-sabahtan-bu-yana-kac-deprem-oldu-1093328644.html

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