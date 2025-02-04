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Ankara Oran'da yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Ankara Oran'da yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Ankara'da Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bir inşaat alanında yangın çıktı. Yangına kısa sürede çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangın devam ediyor. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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yangın söndürme
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Ankara'da yangın: Kapkara bulutlar yükseldiYukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına birçok ilçeden itfaiye gönderildiİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.
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Ankara Oran'da yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

09:36 04.02.2025 (güncellendi: 10:07 04.02.2025)
Ankara yangın
Ankara yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'da Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bir inşaat alanında yangın çıktı. Yangına kısa sürede çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangın devam ediyor.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ankara'da yangın: Kapkara bulutlar yükseldi

Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına birçok ilçeden itfaiye gönderildi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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