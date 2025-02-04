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2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da kurulan yeni düzenin temellerini atan Yalta Konferansı'nın 80. yıldönümü
2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da kurulan yeni düzenin temellerini atan Yalta Konferansı'nın 80. yıldönümü
Sputnik Türkiye
80 yıl önce bugün Hitler karşıtı koalisyon liderlerinin ikinci toplantısı olan Yalta Konferansı başladı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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Konferansta SSCB, ABD ve İngiltere, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzene ilişkin temel konularda kararlar aldı. Tarihi öneme sahip bu konferansın detayları, Sputnik'in infografiğinde.
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2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da kurulan yeni düzenin temellerini atan Yalta Konferansı'nın 80. yıldönümü

19:12 04.02.2025
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80 yıl önce bugün Hitler karşıtı koalisyon liderlerinin ikinci toplantısı olan Yalta Konferansı başladı.
Konferansta SSCB, ABD ve İngiltere, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzene ilişkin temel konularda kararlar aldı.
Tarihi öneme sahip bu konferansın detayları, Sputnik'in infografiğinde.
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