https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/2-dunya-savasi-sonrasi-avrupada-kurulan-yeni-duzenin-temellerini-atan-yalta-konferansinin-80-1093353221.html
2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da kurulan yeni düzenin temellerini atan Yalta Konferansı'nın 80. yıldönümü
2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da kurulan yeni düzenin temellerini atan Yalta Konferansı'nın 80. yıldönümü
Sputnik Türkiye
80 yıl önce bugün Hitler karşıtı koalisyon liderlerinin ikinci toplantısı olan Yalta Konferansı başladı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T19:12+0300
2025-02-04T19:12+0300
2025-02-04T19:12+0300
multimedya
infografik
2. dünya savaşı
yalta
sscb
büyük anavatan savaşı
abd
josef stalin
winston churchill
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Konferansta SSCB, ABD ve İngiltere, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzene ilişkin temel konularda kararlar aldı. Tarihi öneme sahip bu konferansın detayları, Sputnik'in infografiğinde.
yalta
sscb
abd
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infografik, 2. dünya savaşı, yalta, sscb, büyük anavatan savaşı, инфографика, abd, josef stalin, winston churchill, franklin d. roosevelt, ingiltere
infografik, 2. dünya savaşı, yalta, sscb, büyük anavatan savaşı, инфографика, abd, josef stalin, winston churchill, franklin d. roosevelt, ingiltere
2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da kurulan yeni düzenin temellerini atan Yalta Konferansı'nın 80. yıldönümü
80 yıl önce bugün Hitler karşıtı koalisyon liderlerinin ikinci toplantısı olan Yalta Konferansı başladı.
Konferansta SSCB, ABD ve İngiltere, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzene ilişkin temel konularda kararlar aldı.
Tarihi öneme sahip bu konferansın detayları, Sputnik'in infografiğinde.