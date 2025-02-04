Türkiye’de kış ve bahar bir arada: Bazı bölgeler buz tuttu, bazıları çiçek açtı

Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı. Göller köyünde bulunan 1100 rakımlı dağların yamaçlarında görülen çiğdemler, sarı renkleriyle doğayı renklendirdi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı. Göller köyünde bulunan 1100 rakımlı dağların yamaçlarında görülen çiğdemler, sarı renkleriyle doğayı renklendirdi.
Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gece sıcaklıkların sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj buzla kaplandı.
Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gece sıcaklıkların sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj buzla kaplandı.
Yazıcı Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılarken yaz aylarında da tarım alanlarını besliyor.
Yazıcı Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılarken yaz aylarında da tarım alanlarını besliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı'da ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı'da ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Tekirdağ'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.
Tekirdağ'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.
Ortalamanın üstünde seyreden sıcakların etkisiyle yaklaşık 1 ay önce çiçekler açtı. Yalancı bahara aldanan ağaçlarda açan çiçekler, havaların soğumasıyla solacak.
Ortalamanın üstünde seyreden sıcakların etkisiyle yaklaşık 1 ay önce çiçekler açtı. Yalancı bahara aldanan ağaçlarda açan çiçekler, havaların soğumasıyla solacak.
Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu. Gece sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.
Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu. Gece sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.
Kale mahallesi yakınında bulunan Çar Çayı Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu. Oluşan buz sarkıtları, bölgeyi ziyaret edenler tarafından görüntülendi.
Kale mahallesi yakınında bulunan Çar Çayı Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu. Oluşan buz sarkıtları, bölgeyi ziyaret edenler tarafından görüntülendi.