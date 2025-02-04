Türkiye’de kış ve bahar bir arada: Bazı bölgeler buz tuttu, bazıları çiçek açtı

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Tekirdağ'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.