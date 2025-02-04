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Türkiye’de kış ve bahar bir arada: Bazı bölgeler buz tuttu, bazıları çiçek açtı
Türkiye’de kış ve bahar bir arada: Bazı bölgeler buz tuttu, bazıları çiçek açtı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin farklı noktalarında hava koşulları zıt görüntüler oluşturdu. Ağrı’da Yazıcı Barajı buzla kaplanırken, Karabük ve Tekirdağ’da yalancı baharın... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, ağrı, karabük, muş, tekirdağ, kar yağışı, yalancı bahar
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, ağrı, karabük, muş, tekirdağ, kar yağışı, yalancı bahar

Türkiye’de kış ve bahar bir arada: Bazı bölgeler buz tuttu, bazıları çiçek açtı

15:35 04.02.2025
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Türkiye’nin farklı noktalarında hava koşulları zıt görüntüler oluşturdu. Ağrı’da Yazıcı Barajı buzla kaplanırken, Karabük ve Tekirdağ’da yalancı baharın etkisiyle çiğdemler ve badem ağaçları çiçek açtı. Muş’ta Çarşamba Çayı’nın suları donarken, Ağrı’da ağaçlar kırağıyla kaplandı.
© AA / Orhan Kuzu

Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı. Göller köyünde bulunan 1100 rakımlı dağların yamaçlarında görülen çiğdemler, sarı renkleriyle doğayı renklendirdi.

Karabük&#x27;ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı. Göller köyünde bulunan 1100 rakımlı dağların yamaçlarında görülen çiğdemler, sarı renkleriyle doğayı renklendirdi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Orhan Kuzu

Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı. Göller köyünde bulunan 1100 rakımlı dağların yamaçlarında görülen çiğdemler, sarı renkleriyle doğayı renklendirdi.

© AA / Abdullah Söylemez

Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gece sıcaklıkların sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj buzla kaplandı.

Ağrı&#x27;daki Yazıcı Barajı&#x27;nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gece sıcaklıkların sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj buzla kaplandı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Abdullah Söylemez

Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gece sıcaklıkların sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj buzla kaplandı.

© AA / Abdullah Söylemez

Yazıcı Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılarken yaz aylarında da tarım alanlarını besliyor.

Yazıcı Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılarken yaz aylarında da tarım alanlarını besliyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Abdullah Söylemez

Yazıcı Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılarken yaz aylarında da tarım alanlarını besliyor.

© AA / Abdullah Söylemez

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı'da ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı&#x27;da ağaçlar kırağıyla kaplandı. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Abdullah Söylemez

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı'da ağaçlar kırağıyla kaplandı.

© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Tekirdağ&#x27;da ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

© AA / Mesut Karaduman

Ortalamanın üstünde seyreden sıcakların etkisiyle yaklaşık 1 ay önce çiçekler açtı. Yalancı bahara aldanan ağaçlarda açan çiçekler, havaların soğumasıyla solacak.

Ortalamanın üstünde seyreden sıcakların etkisiyle yaklaşık 1 ay önce çiçekler açtı. Yalancı bahara aldanan ağaçlarda açan çiçekler, havaların soğumasıyla solacak. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Mesut Karaduman

Ortalamanın üstünde seyreden sıcakların etkisiyle yaklaşık 1 ay önce çiçekler açtı. Yalancı bahara aldanan ağaçlarda açan çiçekler, havaların soğumasıyla solacak.

© AA / Sabri Yıldırım

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu. Gece sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

Muş&#x27;ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu. Gece sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Sabri Yıldırım

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çar Çayı Şelalesi tamamen dondu. Gece sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

© AA / Sabri Yıldırım

Kale mahallesi yakınında bulunan Çar Çayı Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu. Oluşan buz sarkıtları, bölgeyi ziyaret edenler tarafından görüntülendi.

Kale mahallesi yakınında bulunan Çar Çayı Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu. Oluşan buz sarkıtları, bölgeyi ziyaret edenler tarafından görüntülendi. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Sabri Yıldırım

Kale mahallesi yakınında bulunan Çar Çayı Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu. Oluşan buz sarkıtları, bölgeyi ziyaret edenler tarafından görüntülendi.

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