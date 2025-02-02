https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/2-bin-700-liralik-utts-cihazinin-maliyetinin-55-lira-oldugu-iddia-edildi-1093278703.html
2 bin 700 liralık UTTS cihazının maliyetinin 5.5 lira olduğu iddia edildi
2 bin 700 liralık UTTS cihazının maliyetinin 5.5 lira olduğu iddia edildi
Sputnik Türkiye
Kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan UTTS'ye geçişlerde son günler... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T13:01+0300
2025-02-02T13:01+0300
2025-02-02T13:01+0300
yaşam
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)
taşıt tanıma birimi (ttb)
benzin istasyonu
benzin pompası
benzin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/13/1074770372_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b6bcd3aeedb3e01dbc1e92774802d20f.jpg
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) mükelleflerin, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemleri için son gün 31 Ocak Cuma günüydü. Ancak sosyal medyada UTTS cihazının maliyetiyle farklı bir tartışma başladı. İddia: 5 bin adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TLTeknoloji firması CEO'su Ömer Ekinci, sosyal medya platformu X'teki hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulduğu belirtilen UTTS cihazı için "İçinde sadece bir RFID çipi var. Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim. 5000 adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL" açıklamasını yaptı. Açıklamayı takiben sosyal medyada başlayan tartışmalarda bu farkın nedeni sorgulandı. 2023'te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. GİB tarafından yapılan düzenlemeyle mükelleflerin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi de yenilendi.Mükelleflere ait tüm taşıtların, yarın gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yapmayanlara özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecekSisteme "utts.gov.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan'a kadar yaptırabilecek. Bu tarihten sonra akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak. Böylece taşıt sahipleri vergi indiriminden faydalanamayacak.Kayıt ve montaj işlemlerini süre içinde tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin lira ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Ayrıca, taşıt tanıma okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonlarının, her bir ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.Sisteme kayıtlı taşıt sayısı 2 milyonu aştıTTB siparişi vermek üzere sisteme kayıt yaptırarak ödemesi gerçekleştirilen taşıt sayısı 2 milyonu geçti. Yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu, UTTS'ye dahil olmak için gerekli taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişi işlemlerini tamamladı, montaj süreçlerini başlattı.Taşıt Tanıma Birimi (TTB), taşıt tanıma sistemleri için araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik cihazların genel adıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-simsek-2025-yol-haritasini-anlatti-maliye-politikasi-daha-siki-olacak-1093195063.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/13/1074770372_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_01bc080b139be9732bc952621f02cb98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma birimi (ttb), benzin istasyonu, benzin pompası, benzin
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma birimi (ttb), benzin istasyonu, benzin pompası, benzin
2 bin 700 liralık UTTS cihazının maliyetinin 5.5 lira olduğu iddia edildi
Kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan UTTS'ye geçişlerde son günler yaşanırken sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Teknoloji firması CEO'su Ömer Ekinci, cihazın maliyetinin 5.5 lira ancak satış fiyatının 2 bin 700 civarında olduğunu öne sürdü.
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) mükelleflerin, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemleri için son gün 31 Ocak Cuma günüydü. Ancak sosyal medyada UTTS cihazının maliyetiyle farklı bir tartışma başladı.
İddia: 5 bin adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL
Teknoloji firması CEO'su Ömer Ekinci, sosyal medya platformu X'teki hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulduğu belirtilen UTTS cihazı için "İçinde sadece bir RFID çipi var. Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim. 5000 adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL" açıklamasını yaptı. Açıklamayı takiben sosyal medyada başlayan tartışmalarda bu farkın nedeni sorgulandı.
2023'te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. GİB tarafından yapılan düzenlemeyle mükelleflerin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi de yenilendi.
Mükelleflere ait tüm taşıtların, yarın gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yapmayanlara özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek
Sisteme "utts.gov.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan'a kadar yaptırabilecek. Bu tarihten sonra akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak. Böylece taşıt sahipleri vergi indiriminden faydalanamayacak.
Kayıt ve montaj işlemlerini süre içinde tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin lira ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Ayrıca, taşıt tanıma okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonlarının, her bir ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.
Sisteme kayıtlı taşıt sayısı 2 milyonu aştı
TTB siparişi vermek üzere sisteme kayıt yaptırarak ödemesi gerçekleştirilen taşıt sayısı 2 milyonu geçti. Yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu, UTTS'ye dahil olmak için gerekli taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişi işlemlerini tamamladı, montaj süreçlerini başlattı.
Taşıt Tanıma Birimi (TTB), taşıt tanıma sistemleri için araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik cihazların genel adıdır.