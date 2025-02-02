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Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Çıldır Gölü'nde gösteri yaptı
Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Çıldır Gölü'nde gösteri yaptı
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Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan ve buz tutan Çıldır Gölü... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, çıldır, çıldır gölü, buz pateni
фото, fotoğraf, çıldır, çıldır gölü, buz pateni

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Çıldır Gölü'nde gösteri yaptı

14:27 02.02.2025
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Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan ve buz tutan Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.
© AA / Kars Valiliği

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Kars Valiliği

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

© AA / Kars Valiliği

Kars Valiliği koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.

Kars Valiliği koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Kars Valiliği

Kars Valiliği koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.

© AA / Kars Valiliği

Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için zemin oluşturuldu.

Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için zemin oluşturuldu. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Kars Valiliği

Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için zemin oluşturuldu.

© AA / Kars Valiliği

Halkın da davet edildiği etkinlikte Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak, göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Halkın da davet edildiği etkinlikte Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak, göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Kars Valiliği

Halkın da davet edildiği etkinlikte Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak, göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

© AA / Kars Valiliği

Yağmur Derin Kevinç de çok keyifli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi.

Yağmur Derin Kevinç de çok keyifli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Kars Valiliği

Yağmur Derin Kevinç de çok keyifli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi.

© AA / Kars Valiliği

Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ceren Karaş ise Çıldır Gölü&#x27;nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, &quot;Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim.&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Kars Valiliği

Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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