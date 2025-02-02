Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Çıldır Gölü'nde gösteri yaptı

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.
Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.
Kars Valiliği koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.
Kars Valiliği koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.
Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için zemin oluşturuldu.
Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için zemin oluşturuldu.
Halkın da davet edildiği etkinlikte Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak, göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
Halkın da davet edildiği etkinlikte Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak, göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
Yağmur Derin Kevinç de çok keyifli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi.
Yağmur Derin Kevinç de çok keyifli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi.
Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.