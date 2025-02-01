Gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen: Venüs ile Hilal bir arada görüntülendi

© AA / Ümit Dönmez

Venüs, halk arasında "Akşam Yıldızı" olarak da bilinen en parlak gezegenlerden biridir. Hilal ay ise, ayın evrelerinden birini oluşturuyor ve bu gece Venüs ile hemen yan yana yer alacak. Astronomlar, her iki gök cisminin gece boyunca gözlemlenebileceğini ve özellikle batı ufkunda dikkat çekici bir şekilde bir arada duracaklarını belirtiyor.