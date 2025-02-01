Gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen: Venüs ile Hilal bir arada görüntülendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/1093270348.html
Gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen: Venüs ile Hilal bir arada görüntülendi
Gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen: Venüs ile Hilal bir arada görüntülendi
Sputnik Türkiye
Bu gece gökyüzü, astronomi meraklılarına bir görsel şölen sunuyor. Venüs gezegeni, hilal ay ile birleşerek izleyenlere etkileyici bir manzara sunmakta. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T22:40+0300
2025-02-01T22:40+0300
multimedya
fotoğraf
fotoğraf
ay
venüs
astronomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093269263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9544c88a60e722baaee8539bf5c8cc4c.jpg
ay
venüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093269263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2626585449428f2992a2a457629c9065.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venüs, hilal ay, gökyüzü, astronomi, akşam yıldızı, venüs ve hilal, venüs ile hilal karşılaşması, gökyüzü gözlemi, astronomi haberleri, gece gökyüzü, nadir astronomik olay
venüs, hilal ay, gökyüzü, astronomi, akşam yıldızı, venüs ve hilal, venüs ile hilal karşılaşması, gökyüzü gözlemi, astronomi haberleri, gece gökyüzü, nadir astronomik olay

Gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen: Venüs ile Hilal bir arada görüntülendi

22:40 01.02.2025
Abone ol
Bu gece gökyüzü, astronomi meraklılarına bir görsel şölen sunuyor. Venüs gezegeni, hilal ay ile birleşerek izleyenlere etkileyici bir manzara sunmakta.
© AA / Ümit Dönmez

Venüs, halk arasında "Akşam Yıldızı" olarak da bilinen en parlak gezegenlerden biridir. Hilal ay ise, ayın evrelerinden birini oluşturuyor ve bu gece Venüs ile hemen yan yana yer alacak. Astronomlar, her iki gök cisminin gece boyunca gözlemlenebileceğini ve özellikle batı ufkunda dikkat çekici bir şekilde bir arada duracaklarını belirtiyor.

Venüs, halk arasında &quot;Akşam Yıldızı&quot; olarak da bilinen en parlak gezegenlerden biridir. Hilal ay ise, ayın evrelerinden birini oluşturuyor ve bu gece Venüs ile hemen yan yana yer alacak. Astronomlar, her iki gök cisminin gece boyunca gözlemlenebileceğini ve özellikle batı ufkunda dikkat çekici bir şekilde bir arada duracaklarını belirtiyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Ümit Dönmez

Venüs, halk arasında "Akşam Yıldızı" olarak da bilinen en parlak gezegenlerden biridir. Hilal ay ise, ayın evrelerinden birini oluşturuyor ve bu gece Venüs ile hemen yan yana yer alacak. Astronomlar, her iki gök cisminin gece boyunca gözlemlenebileceğini ve özellikle batı ufkunda dikkat çekici bir şekilde bir arada duracaklarını belirtiyor.

© AA / Yasin Baturhan Ergin

Gökbilimciler, bu ilginç konumlanmanın gün batımından hemen sonra en net şekilde gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

Gökbilimciler, bu ilginç konumlanmanın gün batımından hemen sonra en net şekilde gözlemlenebileceğini ifade ediyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Yasin Baturhan Ergin

Gökbilimciler, bu ilginç konumlanmanın gün batımından hemen sonra en net şekilde gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

© AA / Ümit Dönmez

Venüs ve hilal ay, gün batımının ardından batı ufkunda çok kısa bir süre boyunca bir arada yer alacak. Eğer hava koşulları elverişliyse, bu eşsiz anı kaçırmayın.

Venüs ve hilal ay, gün batımının ardından batı ufkunda çok kısa bir süre boyunca bir arada yer alacak. Eğer hava koşulları elverişliyse, bu eşsiz anı kaçırmayın. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ümit Dönmez

Venüs ve hilal ay, gün batımının ardından batı ufkunda çok kısa bir süre boyunca bir arada yer alacak. Eğer hava koşulları elverişliyse, bu eşsiz anı kaçırmayın.

© AA / Yasin Baturhan Ergin

Venüs ve hilalin bu kadar yakın bir konumda gözlemlenmesi oldukça nadirdir.

Venüs ve hilalin bu kadar yakın bir konumda gözlemlenmesi oldukça nadirdir. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Yasin Baturhan Ergin

Venüs ve hilalin bu kadar yakın bir konumda gözlemlenmesi oldukça nadirdir.

© AA / Yasin Baturhan Ergin

Her ikisi de farklı yörüngelere sahip olduklarından, bu tür karşılaşmalar sadece belirli zaman dilimlerinde gerçekleşir. O yüzden bu gösterim, gökyüzünü izlemeyi sevenler için kaçırılmaması gereken bir anı oluşturuyor.

Her ikisi de farklı yörüngelere sahip olduklarından, bu tür karşılaşmalar sadece belirli zaman dilimlerinde gerçekleşir. O yüzden bu gösterim, gökyüzünü izlemeyi sevenler için kaçırılmaması gereken bir anı oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Yasin Baturhan Ergin

Her ikisi de farklı yörüngelere sahip olduklarından, bu tür karşılaşmalar sadece belirli zaman dilimlerinde gerçekleşir. O yüzden bu gösterim, gökyüzünü izlemeyi sevenler için kaçırılmaması gereken bir anı oluşturuyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала