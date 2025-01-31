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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/savunma-bakanligi-sscb-cumhuriyetlerinin-zafere-katkisi-hakkinda-belgeleri-yayinladi-1093222236.html
Savunma Bakanlığı, SSCB cumhuriyetlerinin zafere katkısı hakkında belgeleri yayınladı
Savunma Bakanlığı, SSCB cumhuriyetlerinin zafere katkısı hakkında belgeleri yayınladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği'nin ulusal askeri birliklerinin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki katkılarına dair bir dizi belgeleri açıkladı. 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T04:35+0300
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Bakanlığın açıklamasında, "80. yıl dönümünde, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin, Rusya Savunma Bakanlığı, merkezi askeri arşiv fonlarından alınan ve Sovyetler Birliği'nin ulusal askeri birliklerinin faşizme karşı mücadelesindeki katkılarını anlatan, daha önce gizli olan belgelerin bir derlemesini yayımlamaktadır" ifadesi yer aldı. Bakanlık, SSCB'nin tüm halklarının temsilcilerinin Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katıldığını ve Sovyetler Birliği'nin çeşitli halklarının temsilcilerinden oluşturulan ulusal askeri oluşumların düşmana karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını hatırlattı. Savunma Bakanlığı, bu oluşumların çok uluslu devletin birliğinin sembolü haline geldiğini ve Nazizme karşı kazanılan zafere önemli katkı sağladığını vurguladı. Bakanlığın web sitesinde yer alan "Kardeşlik Bağlarıyla Kutsal Savaşta Birleşme: Büyük Vatanseverlik Savaşı, çok uluslu Sovyet halkı için ortak bir zafer oldu" başlıklı yeni bölümde, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Sovyet Cumhuriyetleri vatandaşlarından oluşan ulusal birliklerin faaliyetlerine dair arşiv belgeleri yayımlandı. Bölümde, Kızıl Ordu'nun Baş Siyasi Yönetimi'nin direktifleri, cephelerden gelen siyasi raporlar, Kızıl Ordu'nun birliklerinin oluşturulması ve donatımına dair baş yönetim raporları, ulusal birliklerin tarihsel formları, savaş harekatı şemaları, askerler için ödül belgeleri, fotoğraflar ve daha önce kamuoyuna sunulmamış diğer belgeler yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/sovyetler-birligi-polonyanin-baskentini-nasil-kullerinden-yeniden-dogurdu-1093175529.html
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savunma bakanlığı, sscb, sovyetler birliği, rusya savunma bakanlığı
savunma bakanlığı, sscb, sovyetler birliği, rusya savunma bakanlığı

Savunma Bakanlığı, SSCB cumhuriyetlerinin zafere katkısı hakkında belgeleri yayınladı

04:35 31.01.2025
© Sputnik / RyumkinБоец держит флаг над освобожденным городом
Боец держит флаг над освобожденным городом - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© Sputnik / Ryumkin
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Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği'nin ulusal askeri birliklerinin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki katkılarına dair bir dizi belgeleri açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, "80. yıl dönümünde, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin, Rusya Savunma Bakanlığı, merkezi askeri arşiv fonlarından alınan ve Sovyetler Birliği'nin ulusal askeri birliklerinin faşizme karşı mücadelesindeki katkılarını anlatan, daha önce gizli olan belgelerin bir derlemesini yayımlamaktadır" ifadesi yer aldı.
Bakanlık, SSCB'nin tüm halklarının temsilcilerinin Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katıldığını ve Sovyetler Birliği'nin çeşitli halklarının temsilcilerinden oluşturulan ulusal askeri oluşumların düşmana karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını hatırlattı.
Savunma Bakanlığı, bu oluşumların çok uluslu devletin birliğinin sembolü haline geldiğini ve Nazizme karşı kazanılan zafere önemli katkı sağladığını vurguladı.
Bakanlığın web sitesinde yer alan "Kardeşlik Bağlarıyla Kutsal Savaşta Birleşme: Büyük Vatanseverlik Savaşı, çok uluslu Sovyet halkı için ortak bir zafer oldu" başlıklı yeni bölümde, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Sovyet Cumhuriyetleri vatandaşlarından oluşan ulusal birliklerin faaliyetlerine dair arşiv belgeleri yayımlandı.
Bölümde, Kızıl Ordu'nun Baş Siyasi Yönetimi'nin direktifleri, cephelerden gelen siyasi raporlar, Kızıl Ordu'nun birliklerinin oluşturulması ve donatımına dair baş yönetim raporları, ulusal birliklerin tarihsel formları, savaş harekatı şemaları, askerler için ödül belgeleri, fotoğraflar ve daha önce kamuoyuna sunulmamış diğer belgeler yer alıyor.
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