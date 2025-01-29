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İstanbul Valiliği'nden yangın kararı: Tüm kamu ve özel sektöre ait binalar için geçerli olacak
İstanbul Valiliği'nden yangın kararı: Tüm kamu ve özel sektöre ait binalar için geçerli olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak"... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak." denildi.Yangın mevzuatına uygunluk denetimiKartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel faciasının ardından İstanbul Valiliği'nden yeni bir karar geldi. Valiliğin aldığı karara göre, İstanbul'da bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/boludaki-otel-yangininda-esini-ve-kizini-kaybetti-bu-kadar-insana-tabut-yapmislar-1093166778.html
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İstanbul Valiliği'nden yangın kararı: Tüm kamu ve özel sektöre ait binalar için geçerli olacak

16:29 29.01.2025 (güncellendi: 17:03 29.01.2025)
© AAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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İstanbul Valiliği, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" açıklamasını yaptı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak." denildi.

Yangın mevzuatına uygunluk denetimi

Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel faciasının ardından İstanbul Valiliği'nden yeni bir karar geldi. Valiliğin aldığı karara göre, İstanbul'da bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak.
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