https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/istanbul-valiliginden-yangin-karari-tum-kamu-ve-ozel-sektore-ait-binalar-icin-gecerli-olacak-1093172826.html
İstanbul Valiliği'nden yangın kararı: Tüm kamu ve özel sektöre ait binalar için geçerli olacak
İstanbul Valiliği'nden yangın kararı: Tüm kamu ve özel sektöre ait binalar için geçerli olacak
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İstanbul Valiliği, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak"... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T16:29+0300
2025-01-29T16:29+0300
2025-01-29T17:03+0300
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak." denildi.Yangın mevzuatına uygunluk denetimiKartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel faciasının ardından İstanbul Valiliği'nden yeni bir karar geldi. Valiliğin aldığı karara göre, İstanbul'da bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/boludaki-otel-yangininda-esini-ve-kizini-kaybetti-bu-kadar-insana-tabut-yapmislar-1093166778.html
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İstanbul Valiliği'nden yangın kararı: Tüm kamu ve özel sektöre ait binalar için geçerli olacak
16:29 29.01.2025 (güncellendi: 17:03 29.01.2025)
İstanbul Valiliği, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" açıklamasını yaptı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak." denildi.
Yangın mevzuatına uygunluk denetimi
Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel faciasının ardından İstanbul Valiliği'nden yeni bir karar geldi. Valiliğin aldığı karara göre, İstanbul'da bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak.