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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/putin-tolyattideki-avtovaz-fabrikasinda-yeni-lada-iskrayi-inceledi-1093142849.html
Putin, Tolyatti’deki AvtoVAZ fabrikasında yeni Lada Iskra’yı inceledi
Putin, Tolyatti’deki AvtoVAZ fabrikasında yeni Lada Iskra’yı inceledi
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Tolyatti’deki AvtoVAZ fabrikasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şirketin yeni ürünü Lada Iskra’yı inceledi. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T19:14+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ'ın Tolyatti kentindeki fabrikasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yöneticilerin sunumunu yaptığı, seri üretimi yılın ilk yarısında başlayacak olan yeni Lada Iskra’yı inceledi.Farklı kasa ve renklerde otomobillerin gösterildiği Putin, kırmızı sedanın kapısını açıp içini inceledi, ancak araca binmedi.Lada Iskra, AvtoVAZ tarafından geliştirilen yeni bir B segmenti sedan modelidir. Lada Iskra ailesi, sedanın yanı sıra station wagon ve crossover gövde tiplerini de içerecek. Araç, 1.6 litrelik VAZ-11182 ve VAZ-21127 benzinli motor seçenekleriyle sunulacak olup, 5 veya 6 ileri manuel şanzıman ile CVT şanzıman seçeneklerine sahip olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230829/coskunoz-rus-avtovaz-icin-sasi-parcalari-uretecek-1075032010.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, tolyatti, avtovaz, lada, inceleme
rusya, kremlin, vladimir putin, tolyatti, avtovaz, lada, inceleme

Putin, Tolyatti’deki AvtoVAZ fabrikasında yeni Lada Iskra’yı inceledi

19:14 28.01.2025 (güncellendi: 19:23 28.01.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024, Россия
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024, Россия - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
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Rusya lideri Putin, Tolyatti’deki AvtoVAZ fabrikasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şirketin yeni ürünü Lada Iskra’yı inceledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ'ın Tolyatti kentindeki fabrikasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yöneticilerin sunumunu yaptığı, seri üretimi yılın ilk yarısında başlayacak olan yeni Lada Iskra’yı inceledi.
Farklı kasa ve renklerde otomobillerin gösterildiği Putin, kırmızı sedanın kapısını açıp içini inceledi, ancak araca binmedi.
Lada Iskra, AvtoVAZ tarafından geliştirilen yeni bir B segmenti sedan modelidir. Lada Iskra ailesi, sedanın yanı sıra station wagon ve crossover gövde tiplerini de içerecek. Araç, 1.6 litrelik VAZ-11182 ve VAZ-21127 benzinli motor seçenekleriyle sunulacak olup, 5 veya 6 ileri manuel şanzıman ile CVT şanzıman seçeneklerine sahip olacak.
Lada'nın yeni modeli geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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