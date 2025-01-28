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İstanbul Valiliği duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanlar açıklandı
İstanbul Valiliği duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanlar açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 2025 yılı için kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yerleri duyurdu. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T12:03+0300
2025-01-28T12:03+0300
türkiye
istanbul valiliği
gösteri
yürüyüş
gösteri ve yürüyüş hakkı
toplanma alanı
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İstanbul Valiliği, 2025 yılı için kentte yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine uygun alanları kamuoyuna açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, kamu düzeni ve güvenliği açısından belirlenen esaslara uygun şekilde kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.Valilik, bu düzenlemelerin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu” çerçevesinde yapıldığını ve her yıl ocak ayında ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda güncellendiğini belirtti.Toplantı ve gösteri yerleri i̇lçelere göre belirlendiValilik açıklamasında, 2025 yılı için ilçe bazında belirlenen toplantı ve gösteri alanları şu şekilde sıralandı:Açıklamada, bu alanların belirlenmesinde kamu düzeni, genel asayişin korunması ve vatandaşların günlük yaşamının aşırı derecede zorlaşmaması gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu vurgulandı. Ayrıca, anayasal hakların özgür bir ortamda kullanılmasının önemine dikkat çekildi.
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istanbul valiliği, gösteri, yürüyüş, gösteri ve yürüyüş hakkı, toplanma alanı
istanbul valiliği, gösteri, yürüyüş, gösteri ve yürüyüş hakkı, toplanma alanı

İstanbul Valiliği duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanlar açıklandı

12:03 28.01.2025
© AAToplantı ve gösteri yürüyüşü
Toplantı ve gösteri yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA
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İstanbul Valiliği, 2025 yılı için kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yerleri duyurdu. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen alanlar, kamu düzenini etkilemeyecek şekilde seçildi. İşte ilçe ilçe belirlenen alanlar...
İstanbul Valiliği, 2025 yılı için kentte yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine uygun alanları kamuoyuna açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, kamu düzeni ve güvenliği açısından belirlenen esaslara uygun şekilde kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.
Valilik, bu düzenlemelerin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu” çerçevesinde yapıldığını ve her yıl ocak ayında ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda güncellendiğini belirtti.

Toplantı ve gösteri yerleri i̇lçelere göre belirlendi

Valilik açıklamasında, 2025 yılı için ilçe bazında belirlenen toplantı ve gösteri alanları şu şekilde sıralandı:
Adalar: Büyükada Atatürk Meydanı
Arnavutköy: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Hadımköy Bölge Parkı
Avcılar: Avcılar İDO İskelesi otopark alanı
Bağcılar: Bağcılar Meydanı, Kirazlı Metro İstasyonu otopark alanı
Başakşehir: Gölet Tören Alanı
Bayrampaşa: Yahya Kemal Caddesi­-Uygur Caddesi kesişimi
Beykoz: Küçüksu Çayırı alanı
Beylikdüzü: Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı
Çatalca: Cumhuriyet Meydanı, Mehmetçik Meydanı (Perşembe günleri hariç)
Çekmeköy: Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi, Hamidiye Mahallesi Barışyolu Caddesi
Esenler: Birlik Mahallesi Meydanı, Mustafa Şentop Caddesi­-Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı kesişimi
Esenyurt: Necmi Kadıoğlu Stadyumu önü, Cumhuriyet Meydanı, Turgut Özal Stadyumu önü
Fatih: Yenikapı Sahil Miting Alanı
Güngören: 15 Temmuz Şehitler Parkı
Kartal: Kartal Meydanı
Küçükçekmece: Fevzi Çakmak Meydanı
Maltepe: Maltepe Sahil Miting Alanı
Pendik: Pendik Cumartesi Pazarı alanı (Cumartesi günleri hariç)
Sancaktepe: Samandıra Meydanı, Demokrasi Caddesi eski Ankara Caddesi kesişimi
Sarıyer: Merkez Mahallesi Meydanı
Silivri: Atatürk Meydanı, Uğur Mumcu Meydanı
Sultangazi: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı
Şile: Şile Atatürk Meydanı, Belediye Meydanı
Tuzla: Tuzla Sahil Tören Alanı
Zeytinburnu: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Abay Kunanbayoğlu Meydanı
Açıklamada, bu alanların belirlenmesinde kamu düzeni, genel asayişin korunması ve vatandaşların günlük yaşamının aşırı derecede zorlaşmaması gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu vurgulandı. Ayrıca, anayasal hakların özgür bir ortamda kullanılmasının önemine dikkat çekildi.
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