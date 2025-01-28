https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/istanbul-valiligi-duyurdu-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-yapilacak-alanlar-aciklandi-1093125341.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanlar açıklandı

İstanbul Valiliği duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanlar açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 2025 yılı için kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yerleri duyurdu. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T12:03+0300

2025-01-28T12:03+0300

2025-01-28T12:03+0300

türkiye

istanbul valiliği

gösteri

yürüyüş

gösteri ve yürüyüş hakkı

toplanma alanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093126027_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_12d00c8dd2be8c4b7d9fddcf083f7888.jpg

İstanbul Valiliği, 2025 yılı için kentte yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine uygun alanları kamuoyuna açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, kamu düzeni ve güvenliği açısından belirlenen esaslara uygun şekilde kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.Valilik, bu düzenlemelerin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu” çerçevesinde yapıldığını ve her yıl ocak ayında ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda güncellendiğini belirtti.Toplantı ve gösteri yerleri i̇lçelere göre belirlendiValilik açıklamasında, 2025 yılı için ilçe bazında belirlenen toplantı ve gösteri alanları şu şekilde sıralandı:Açıklamada, bu alanların belirlenmesinde kamu düzeni, genel asayişin korunması ve vatandaşların günlük yaşamının aşırı derecede zorlaşmaması gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu vurgulandı. Ayrıca, anayasal hakların özgür bir ortamda kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul valiliği, gösteri, yürüyüş, gösteri ve yürüyüş hakkı, toplanma alanı