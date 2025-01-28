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Japon balığı sanatı ile ilgili sergi büyüledi
Japon balığı sanatı ile ilgili sergi büyüledi
Sputnik Türkiye
Taipei'de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi. Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergide 1603-1868 yılları arasındaki Edo... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, akvaryum, sergi, japon balığı
fotoğraf, akvaryum, sergi, japon balığı

Japon balığı sanatı ile ilgili sergi büyüledi

17:24 28.01.2025
© AA / Daniel CengTayvan'da Japon balığı sanatı ile ilgili sergi düzenlendi
Tayvan'da Japon balığı sanatı ile ilgili sergi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA / Daniel Ceng
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Taipei'de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi. Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergide 1603-1868 yılları arasındaki Edo dönemine kadar uzanan geleneksel Japon balıklarıyla dolu akvaryumlar kullanılıyor.
© AA / Daniel Ceng

Taipei'de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi.

Taipei&#x27;de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Daniel Ceng

Taipei'de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi.

© AA / Daniel Ceng

Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergi, 1603-1868 yılları arasındaki Edo dönemine kadar uzanan geleneksel Japon balıklarından oluşuyor.

Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergi, 1603-1868 yılları arasındaki Edo dönemine kadar uzanan geleneksel Japon balıklarından oluşuyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Daniel Ceng

Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergi, 1603-1868 yılları arasındaki Edo dönemine kadar uzanan geleneksel Japon balıklarından oluşuyor.

© AA / Daniel Ceng

Çeşitli şekillerdeki akvaryumlardaki japon balıkları ziyaretçileri büyüledi.

Çeşitli şekillerdeki akvaryumlardaki japon balıkları ziyaretçileri büyüledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Daniel Ceng

Çeşitli şekillerdeki akvaryumlardaki japon balıkları ziyaretçileri büyüledi.

© AA / Daniel Ceng

Sergi, Japon balığı sanatı ile renkli, sürekli değişen ışıkları müzik, koku ve Japon geleneksel kültürlerinin unsurlarıyla birleştiren modern sanat uygulamalarının bir karışımını içeriyor.

Sergi, Japon balığı sanatı ile renkli, sürekli değişen ışıkları müzik, koku ve Japon geleneksel kültürlerinin unsurlarıyla birleştiren modern sanat uygulamalarının bir karışımını içeriyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Daniel Ceng

Sergi, Japon balığı sanatı ile renkli, sürekli değişen ışıkları müzik, koku ve Japon geleneksel kültürlerinin unsurlarıyla birleştiren modern sanat uygulamalarının bir karışımını içeriyor.

© AA / Daniel Ceng

Japon balıklarının akvaryumlarına yansıtılan renkli ışıklarla sanat düzeni oluşturuldu.

Japon balıklarının akvaryumlarına yansıtılan renkli ışıklarla sanat düzeni oluşturuldu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Daniel Ceng

Japon balıklarının akvaryumlarına yansıtılan renkli ışıklarla sanat düzeni oluşturuldu.

© AA / Daniel Ceng

Sanat akvaryumları, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde yeni bir akımı yansıtıyor.

Sanat akvaryumları, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde yeni bir akımı yansıtıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Daniel Ceng

Sanat akvaryumları, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde yeni bir akımı yansıtıyor.

1/6
© AA / Daniel Ceng

Taipei'de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi.

2/6
© AA / Daniel Ceng

Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergi, 1603-1868 yılları arasındaki Edo dönemine kadar uzanan geleneksel Japon balıklarından oluşuyor.

3/6
© AA / Daniel Ceng

Çeşitli şekillerdeki akvaryumlardaki japon balıkları ziyaretçileri büyüledi.

4/6
© AA / Daniel Ceng

Sergi, Japon balığı sanatı ile renkli, sürekli değişen ışıkları müzik, koku ve Japon geleneksel kültürlerinin unsurlarıyla birleştiren modern sanat uygulamalarının bir karışımını içeriyor.

5/6
© AA / Daniel Ceng

Japon balıklarının akvaryumlarına yansıtılan renkli ışıklarla sanat düzeni oluşturuldu.

6/6
© AA / Daniel Ceng

Sanat akvaryumları, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde yeni bir akımı yansıtıyor.

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