Japon balığı sanatı ile ilgili sergi büyüledi

Taipei'de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi.
Taipei'de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi.
Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergi, 1603-1868 yılları arasındaki Edo dönemine kadar uzanan geleneksel Japon balıklarından oluşuyor.
Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergi, 1603-1868 yılları arasındaki Edo dönemine kadar uzanan geleneksel Japon balıklarından oluşuyor.
Çeşitli şekillerdeki akvaryumlardaki japon balıkları ziyaretçileri büyüledi.
Çeşitli şekillerdeki akvaryumlardaki japon balıkları ziyaretçileri büyüledi.
Sergi, Japon balığı sanatı ile renkli, sürekli değişen ışıkları müzik, koku ve Japon geleneksel kültürlerinin unsurlarıyla birleştiren modern sanat uygulamalarının bir karışımını içeriyor.
Sergi, Japon balığı sanatı ile renkli, sürekli değişen ışıkları müzik, koku ve Japon geleneksel kültürlerinin unsurlarıyla birleştiren modern sanat uygulamalarının bir karışımını içeriyor.
Japon balıklarının akvaryumlarına yansıtılan renkli ışıklarla sanat düzeni oluşturuldu.
Japon balıklarının akvaryumlarına yansıtılan renkli ışıklarla sanat düzeni oluşturuldu.
Sanat akvaryumları, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde yeni bir akımı yansıtıyor.
Sanat akvaryumları, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde yeni bir akımı yansıtıyor.
Taipei'de Japon balığı sanatı sergisi “Art Aquarium” düzenlendi.
Japon balıklarının çarpıcı görüntülerini sunan sergi, 1603-1868 yılları arasındaki Edo dönemine kadar uzanan geleneksel Japon balıklarından oluşuyor.
Çeşitli şekillerdeki akvaryumlardaki japon balıkları ziyaretçileri büyüledi.
Sergi, Japon balığı sanatı ile renkli, sürekli değişen ışıkları müzik, koku ve Japon geleneksel kültürlerinin unsurlarıyla birleştiren modern sanat uygulamalarının bir karışımını içeriyor.
Japon balıklarının akvaryumlarına yansıtılan renkli ışıklarla sanat düzeni oluşturuldu.
Sanat akvaryumları, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde yeni bir akımı yansıtıyor.