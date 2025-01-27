https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-oyuncu-emre-kinayin-yeni-meslegi-sasirtti-londrada-emlakci-oldu-1093107810.html
Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın yeni mesleği şaşırttı: Londra'da emlakçı oldu
Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın yeni mesleği şaşırttı: Londra'da emlakçı oldu
Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden oyuncu Emre Kınay, Londra'da kariyerinde büyük bir değişiklik yaparak emlak sektörüne adım attı. Kınay, Londra merkezli... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T19:19+0300
2025-01-27T19:19+0300
2025-01-27T19:19+0300
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Türk tiyatrosunun tanınmış ve sevilen isimlerinden oyuncu Emre Kınay, Londra'da kariyerini değiştirdi.2023 yılında Londra'da sahibi olduğu Duru Tiyatro'nun şubesini açan ve burada oyunculuk eğitimleri vermeye başlayan Emre Kınay, yeni iş alanı olarak emlak sektörünü tercih etti. Kınay’ın bu sektördeki görevinin Türk yatırımcıları Londra’daki emlak fırsatlarıyla buluşturmak olduğu ifade edildi.Emre Kınay kimdir?5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Kınay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanındı. 2005 yılında Duru Tiyatro’yu kurarak tiyatro sanatına önemli katkılarda bulundu. Televizyon dünyasında ise özellikle "Yılan Hikayesi", "İki Aile", "Güneşi Beklerken" ve "Vurgun" gibi dizilerdeki rolleriyle tanındı.
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Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın yeni mesleği şaşırttı: Londra'da emlakçı oldu
Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden oyuncu Emre Kınay, Londra'da kariyerinde büyük bir değişiklik yaparak emlak sektörüne adım attı. Kınay, Londra merkezli bir emlak firmasında 'iş geliştirme müdürü' olarak çalışmaya başladı.
Türk tiyatrosunun tanınmış ve sevilen isimlerinden oyuncu Emre Kınay, Londra'da kariyerini değiştirdi.
2023 yılında Londra'da sahibi olduğu Duru Tiyatro'nun şubesini açan ve burada oyunculuk eğitimleri vermeye başlayan Emre Kınay, yeni iş alanı olarak emlak sektörünü tercih etti. Kınay’ın bu sektördeki görevinin Türk yatırımcıları Londra’daki emlak fırsatlarıyla buluşturmak olduğu ifade edildi.
5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Kınay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanındı. 2005 yılında Duru Tiyatro’yu kurarak tiyatro sanatına önemli katkılarda bulundu. Televizyon dünyasında ise özellikle "Yılan Hikayesi", "İki Aile", "Güneşi Beklerken" ve "Vurgun" gibi dizilerdeki rolleriyle tanındı.