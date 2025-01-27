https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-oyuncu-emre-kinayin-yeni-meslegi-sasirtti-londrada-emlakci-oldu-1093107810.html

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın yeni mesleği şaşırttı: Londra'da emlakçı oldu

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın yeni mesleği şaşırttı: Londra'da emlakçı oldu

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden oyuncu Emre Kınay, Londra'da kariyerinde büyük bir değişiklik yaparak emlak sektörüne adım attı. Kınay, Londra merkezli... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T19:19+0300

2025-01-27T19:19+0300

2025-01-27T19:19+0300

türkiye

emre kınay

dizi

orijinal dizi

tv dizisi

türk dizileri

oyuncu

yabancı oyuncu

yerli oyuncu

en iyi oyuncu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104212/24/1042122411_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_86ef782bc8de29995d44a26b5c026a44.jpg

Türk tiyatrosunun tanınmış ve sevilen isimlerinden oyuncu Emre Kınay, Londra'da kariyerini değiştirdi.2023 yılında Londra'da sahibi olduğu Duru Tiyatro'nun şubesini açan ve burada oyunculuk eğitimleri vermeye başlayan Emre Kınay, yeni iş alanı olarak emlak sektörünü tercih etti. Kınay’ın bu sektördeki görevinin Türk yatırımcıları Londra’daki emlak fırsatlarıyla buluşturmak olduğu ifade edildi.Emre Kınay kimdir?5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Kınay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanındı. 2005 yılında Duru Tiyatro’yu kurarak tiyatro sanatına önemli katkılarda bulundu. Televizyon dünyasında ise özellikle "Yılan Hikayesi", "İki Aile", "Güneşi Beklerken" ve "Vurgun" gibi dizilerdeki rolleriyle tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210318/emre-kinay-kovid-19a-yakalandi-1044057771.html

türkiye

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emre kınay, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, oyuncu, yabancı oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu, londra, londra belediyesi, emlak, emlak fiyatları