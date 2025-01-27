Sinema Genel Müdürü Birol Güven: 'Devlet bize karışmıyor, baskı yapmıyor. İstediğimiz filmi destekleyebiliyoruz'

Sinema Genel Müdürlüğü, devlet kurumu ama sivil bir kurum. Devlet bize bir bütçe veriyor. Alın bunu sinema filmlerini destekleyin diyor. 8 kişiden oluşan bir kurulumuz var. 7'si sivil toplum örgütlerinden. Yönetmen, senarist, yapımcılardan oluşuyor. Hepsi bilinen, tanınan insanlar. Devletten bir kişi var o da benim. Devlet alın bu parayı istediğiniz filmi destekleyin diyor. Muhteşem bir şey değil mi bu?