https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/sinema-genel-muduru-birol-guven-devlet-bize-karismiyor-baski-yapmiyor-istedigimiz-filmi-1093094170.html
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: 'Devlet bize karışmıyor, baskı yapmıyor. İstediğimiz filmi destekleyebiliyoruz'
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: 'Devlet bize karışmıyor, baskı yapmıyor. İstediğimiz filmi destekleyebiliyoruz'
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Birol Güven, sektöre yönelik desteklerin tarafsızca yapıldığını belirterek, "Devlet parayı veriyor, desteğin hangi filme gideceğine sektör kendisi karar... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T15:48+0300
2025-01-27T15:48+0300
2025-01-27T15:48+0300
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Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sabah'a konuştu ve "Devlet zannettiğimizden daha güçlü ve daha muhteşem" dedi.'Muhteşem bir şey değil mi?'Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve sektörü destekleme süreçleri ile ilgili de dikkat çeken bilgiler verdi:'Devlet biz karışmıyor, baskı yapmıyor'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gezi-sorusturmasi-menajer-ayse-barim-adliyeye-sevk-edildi-1093085868.html
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birol güven, sinema, televizyon, film, devlet
birol güven, sinema, televizyon, film, devlet
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: 'Devlet bize karışmıyor, baskı yapmıyor. İstediğimiz filmi destekleyebiliyoruz'
Birol Güven, sektöre yönelik desteklerin tarafsızca yapıldığını belirterek, "Devlet parayı veriyor, desteğin hangi filme gideceğine sektör kendisi karar veriyor. Devleti temsil eden tek kişi benim, benim istemediğim bir film de desteklenebiliyor. Bu muhteşem bir şey değil mi? Hiçbir baskı yok." ifadelerini kullandı.
Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sabah'a konuştu ve "Devlet zannettiğimizden daha güçlü ve daha muhteşem" dedi.
'Muhteşem bir şey değil mi?'
Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve sektörü destekleme süreçleri ile ilgili de dikkat çeken bilgiler verdi:
Sinema Genel Müdürlüğü, devlet kurumu ama sivil bir kurum. Devlet bize bir bütçe veriyor. Alın bunu sinema filmlerini destekleyin diyor. 8 kişiden oluşan bir kurulumuz var. 7'si sivil toplum örgütlerinden. Yönetmen, senarist, yapımcılardan oluşuyor. Hepsi bilinen, tanınan insanlar. Devletten bir kişi var o da benim. Devlet alın bu parayı istediğiniz filmi destekleyin diyor. Muhteşem bir şey değil mi bu?
'Devlet biz karışmıyor, baskı yapmıyor'
Devlet bize karışmıyor, baskı yapmıyor. İstediğimiz filmi destekleyebiliyoruz. Oy çokluğu ile de olabilir, oy birliği ile de olabilir. Benim desteklemediğim bir film de desteklenebilir. Söylemek istediğim şey şu, parayı devlet veriyor, paranın kime dağıtılacağına sektör kendisi karar veriyor.