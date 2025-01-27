https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/cirkin-mesajlar-fenerbahcenin-genc-kalecisi-can-egribayati-cileden-cikardi-allaha-havale-ediyorum-1093094383.html

Çirkin mesajlar Fenerbahçe'nin genç kalecisi Can Eğribayat'ı çileden çıkardı: 'Allah'a havale ediyorum'

Çirkin mesajlar Fenerbahçe'nin genç kalecisi Can Eğribayat'ı çileden çıkardı: 'Allah'a havale ediyorum'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski takımı Göztepe maçı sonrasında sosyal medyadan kendisine ve eşine hakaret edenlere isyan etti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T14:56+0300

2025-01-27T14:56+0300

2025-01-27T14:56+0300

spor

irfan can eğribayat

göztepe

fenerbahçe

sosyal medya

hakaret

küfür etmek

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Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski takımı Göztepe ile olan maç sonrasında kendisine ve eşine sosyal medyadan bazı kişilerin küfür ve hakaret etmesine isyan etti. Genç kaleci, kendisine gönderilen mesajı da sosyal medyasından paylaşırken, "Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum." İfadelerini kullandı. Gönderilen mesajda İrfan Can'ın 2021 yılında vefat eden bebeğine de hakaret eden ifadeler yer aldı. Fenerbahçe dün Göztepe ile karşılaştı ve maçı 3-2 kazandı. Sarı lacivert takımın kalesini ise 26 yaşındaki İrfan Can Eğribayat korurken, Eğribayat eski takımı Göztepe ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" diyerek yanıtladı.Sosyal medyadan hakaret ettiler Genç kalecinin bu açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, Eğribayat'a sosyal medyadan bazı kişiler tarafından çirkin mesajlar atıldı. Atılan mesajlara kendi sosyal medyasından ifşa eden Eğribayat, "Bu sadece bir tanesi. Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum." dedi. Gönderilen mesajda Can'ın 2021 yılında vefat eden bebeğine edilen hakaretler olduğu görüldü.Fenerbahçelilerden destek yağdıEğribayat'ın açıklamalarının ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar genç kaleciye destek mesajları attı. 2022'de Fenerbahçe'ye geldiGenç kaleci, 2022 yılında Göztepe'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmişti. Daha sonra ise oyuncunun bonservisi kulüp tarafından alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/yangin-faciasinda-olenlerin-ailelerini-arayip-hakaret-ve-kufur-ettiler-iddiasi-gundem-oldu-inceleme-1093055342.html

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irfan can eğribayat, fenerbahçe göztepe maçı, fenerbahçe kalecisi irfan can eğribayat