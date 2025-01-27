https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/50-milyon-tllik-yangindan-sonra-sakir-pasa-ailesi-kullerinden-doguyor-eda-ece-fahrelnissa-zeydi-1093072589.html
50 milyon TL’lik yangından sonra 'Şakir Paşa Ailesi' küllerinden doğuyor: Eda Ece Fahrelnissa Zeyd'i canlandıracak
50 milyon TL’lik yangından sonra 'Şakir Paşa Ailesi' küllerinden doğuyor: Eda Ece Fahrelnissa Zeyd'i canlandıracak
Sputnik Türkiye
Son dönemin merakla beklenen yapımlarından “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Eda Ece, efsane... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T06:42+0300
2025-01-27T06:42+0300
2025-01-27T06:42+0300
yaşam
eda ece
hazal kaya
vahide perçin
yasak elma
şakir paşa ailesi
dizi
oyuncu
bölüm
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Büyük ses getiren “Şakir Paşa Ailesi” dizisine, son olarak ünlü oyuncu Eda Ece’nin dahil olduğu kesinleşti. Daha önce Hazal Kaya’nın da kadroya katıldığı öne sürülen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Eda Ece, ressam Fahrelnissa Zeyd karakterine hayat verecek. Rolü için fiziksel değişiklik yapmaya hazırlanan oyuncu, sarı saçlarını siyaha boyatacak.Büyükada’daki platoda yangınDizi, geçtiğimiz aylarda Büyükada’da çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın nedeniyle gündeme gelmişti. Yangın sonucu yaklaşık 50 milyon TL’lik zarar meydana gelirken, çekimlere kısa bir süre ara verilmişti. Tüm bu aksiliklere rağmen, dizinin çekimleri yeniden başladı ve bu sezon 16-18 bölüm olarak ekranlara gelmesi planlanıyor.Efsane ressam Fahrelnissa Zeyd’e Eda Ece hayat verecekGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin hikayesi yeni sezonla birlikte zaman atlaması yaşayacak. Ressam Fahrelnissa Zeyd’in gençliğini Eda Ece canlandıracak. Güzel oyuncunun beyaz teni ve fiziği, ressamın zarafetiyle özdeşleşen karakterine uygun bulundu. Fahrelnissa Zeyd’in çocukluğunu ise Zeynep Ebrar Karaca oynayacak.Hazal Kaya da kadroda mı?Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, dizinin kadrosuna katıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Kaya’ya, ressam Aliye Berger karakterinin teklif edildiği öğrenildi. Kaya’nın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.Eda Ece’nin büyük dönüşüAnne olduktan sonra ekranlara ara veren ve Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Eda Ece, bu projeyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun fiziksel değişimi ve karaktere uyumu şimdiden merak konusu oldu.Dizi merakla bekleniyorVahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle yeni yayın döneminde ekranlara damgasını vuracak. Dizinin ilgi çekici detayları ve oyuncuların performansı şimdiden gündemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/torunlarinin-davalik-oldugu-dizi-sakir-pasa-ailesi-hikayesi-nasil-bitecek-halikarnas-balikcisi-1091890624.html
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50 milyon TL’lik yangından sonra 'Şakir Paşa Ailesi' küllerinden doğuyor: Eda Ece Fahrelnissa Zeyd'i canlandıracak
Son dönemin merakla beklenen yapımlarından “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Eda Ece, efsane ressam Fahrelnissa Zeyd rolüyle ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu, karakterine hazırlanmak için sarı saçlarını siyaha boyatacak ve bambaşka bir imajla izleyici karşısına çıkacak.
Büyük ses getiren “Şakir Paşa Ailesi” dizisine, son olarak ünlü oyuncu Eda Ece’nin dahil olduğu kesinleşti. Daha önce Hazal Kaya’nın da kadroya katıldığı öne sürülen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Eda Ece, ressam Fahrelnissa Zeyd karakterine hayat verecek. Rolü için fiziksel değişiklik yapmaya hazırlanan oyuncu, sarı saçlarını siyaha boyatacak.
Büyükada’daki platoda yangın
Dizi, geçtiğimiz aylarda Büyükada’da çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın nedeniyle gündeme gelmişti. Yangın sonucu yaklaşık 50 milyon TL’lik zarar meydana gelirken, çekimlere kısa bir süre ara verilmişti. Tüm bu aksiliklere rağmen, dizinin çekimleri yeniden başladı ve bu sezon 16-18 bölüm olarak ekranlara gelmesi planlanıyor.
Efsane ressam Fahrelnissa Zeyd’e Eda Ece hayat verecek
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin hikayesi yeni sezonla birlikte zaman atlaması yaşayacak. Ressam Fahrelnissa Zeyd’in gençliğini Eda Ece canlandıracak. Güzel oyuncunun beyaz teni ve fiziği, ressamın zarafetiyle özdeşleşen karakterine uygun bulundu. Fahrelnissa Zeyd’in çocukluğunu ise Zeynep Ebrar Karaca oynayacak.
Hazal Kaya da kadroda mı?
Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, dizinin kadrosuna katıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Kaya’ya, ressam Aliye Berger karakterinin teklif edildiği öğrenildi. Kaya’nın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Eda Ece, bu projeyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun fiziksel değişimi ve karaktere uyumu şimdiden merak konusu oldu.
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle yeni yayın döneminde ekranlara damgasını vuracak. Dizinin ilgi çekici detayları ve oyuncuların performansı şimdiden gündemde.