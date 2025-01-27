50 milyon TL’lik yangından sonra 'Şakir Paşa Ailesi' küllerinden doğuyor: Eda Ece Fahrelnissa Zeyd'i canlandıracak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
09:04
8 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Radyo Sputnik’e konuşan uzmanlar: Otelde alınabilecek güvenlik tedbirleri 1 günlük cirodan daha az
10:30
5 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
11:11
1 dk
ŞARK FATİHİ
“O Mustafa Kemal’dir, gel dediği zaman gidilir”
11:26
9 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
12:27
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
12:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
13:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
14:27
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Kolombiya, göçmenleri taşıyan uçakların inişine izin vermedi
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/50-milyon-tllik-yangindan-sonra-sakir-pasa-ailesi-kullerinden-doguyor-eda-ece-fahrelnissa-zeydi-1093072589.html
50 milyon TL’lik yangından sonra 'Şakir Paşa Ailesi' küllerinden doğuyor: Eda Ece Fahrelnissa Zeyd'i canlandıracak
50 milyon TL’lik yangından sonra 'Şakir Paşa Ailesi' küllerinden doğuyor: Eda Ece Fahrelnissa Zeyd'i canlandıracak
Sputnik Türkiye
Son dönemin merakla beklenen yapımlarından “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Eda Ece, efsane... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T06:42+0300
2025-01-27T06:42+0300
yaşam
eda ece
hazal kaya
vahide perçin
yasak elma
şakir paşa ailesi
dizi
oyuncu
bölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058627333_10:0:1270:709_1920x0_80_0_0_608f5a6dab382991c9fdb3331f62504e.jpg
Büyük ses getiren “Şakir Paşa Ailesi” dizisine, son olarak ünlü oyuncu Eda Ece’nin dahil olduğu kesinleşti. Daha önce Hazal Kaya’nın da kadroya katıldığı öne sürülen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Eda Ece, ressam Fahrelnissa Zeyd karakterine hayat verecek. Rolü için fiziksel değişiklik yapmaya hazırlanan oyuncu, sarı saçlarını siyaha boyatacak.Büyükada’daki platoda yangınDizi, geçtiğimiz aylarda Büyükada’da çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın nedeniyle gündeme gelmişti. Yangın sonucu yaklaşık 50 milyon TL’lik zarar meydana gelirken, çekimlere kısa bir süre ara verilmişti. Tüm bu aksiliklere rağmen, dizinin çekimleri yeniden başladı ve bu sezon 16-18 bölüm olarak ekranlara gelmesi planlanıyor.Efsane ressam Fahrelnissa Zeyd’e Eda Ece hayat verecekGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin hikayesi yeni sezonla birlikte zaman atlaması yaşayacak. Ressam Fahrelnissa Zeyd’in gençliğini Eda Ece canlandıracak. Güzel oyuncunun beyaz teni ve fiziği, ressamın zarafetiyle özdeşleşen karakterine uygun bulundu. Fahrelnissa Zeyd’in çocukluğunu ise Zeynep Ebrar Karaca oynayacak.Hazal Kaya da kadroda mı?Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, dizinin kadrosuna katıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Kaya’ya, ressam Aliye Berger karakterinin teklif edildiği öğrenildi. Kaya’nın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.Eda Ece’nin büyük dönüşüAnne olduktan sonra ekranlara ara veren ve Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Eda Ece, bu projeyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun fiziksel değişimi ve karaktere uyumu şimdiden merak konusu oldu.Dizi merakla bekleniyorVahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle yeni yayın döneminde ekranlara damgasını vuracak. Dizinin ilgi çekici detayları ve oyuncuların performansı şimdiden gündemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/torunlarinin-davalik-oldugu-dizi-sakir-pasa-ailesi-hikayesi-nasil-bitecek-halikarnas-balikcisi-1091890624.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058627333_215:0:1160:709_1920x0_80_0_0_403f8357fbc738ee2774200f093ee816.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eda ece, eda ece şakir paşa ailesi, eda ece fahrelnissa zeyd, şakir paşa ailesi dizisi, şakir paşa ailesi oyuncuları, hazal kaya şakir paşa ailesi, hazal kaya aliye berger, şakir paşa ailesi konusu, şakir paşa ailesi yangın, eda ece saçlarını boyatıyor, eda ece yeni dizi, vahide perçin şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi mucizeler ve skandallar
eda ece, eda ece şakir paşa ailesi, eda ece fahrelnissa zeyd, şakir paşa ailesi dizisi, şakir paşa ailesi oyuncuları, hazal kaya şakir paşa ailesi, hazal kaya aliye berger, şakir paşa ailesi konusu, şakir paşa ailesi yangın, eda ece saçlarını boyatıyor, eda ece yeni dizi, vahide perçin şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi mucizeler ve skandallar

50 milyon TL’lik yangından sonra 'Şakir Paşa Ailesi' küllerinden doğuyor: Eda Ece Fahrelnissa Zeyd'i canlandıracak

06:42 27.01.2025
© YouTube / Yasak ElmaEda Ece
Eda Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© YouTube / Yasak Elma
Abone ol
Son dönemin merakla beklenen yapımlarından “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Eda Ece, efsane ressam Fahrelnissa Zeyd rolüyle ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu, karakterine hazırlanmak için sarı saçlarını siyaha boyatacak ve bambaşka bir imajla izleyici karşısına çıkacak.
Büyük ses getiren “Şakir Paşa Ailesi” dizisine, son olarak ünlü oyuncu Eda Ece’nin dahil olduğu kesinleşti. Daha önce Hazal Kaya’nın da kadroya katıldığı öne sürülen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Eda Ece, ressam Fahrelnissa Zeyd karakterine hayat verecek. Rolü için fiziksel değişiklik yapmaya hazırlanan oyuncu, sarı saçlarını siyaha boyatacak.

Büyükada’daki platoda yangın

Dizi, geçtiğimiz aylarda Büyükada’da çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın nedeniyle gündeme gelmişti. Yangın sonucu yaklaşık 50 milyon TL’lik zarar meydana gelirken, çekimlere kısa bir süre ara verilmişti. Tüm bu aksiliklere rağmen, dizinin çekimleri yeniden başladı ve bu sezon 16-18 bölüm olarak ekranlara gelmesi planlanıyor.

Efsane ressam Fahrelnissa Zeyd’e Eda Ece hayat verecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin hikayesi yeni sezonla birlikte zaman atlaması yaşayacak. Ressam Fahrelnissa Zeyd’in gençliğini Eda Ece canlandıracak. Güzel oyuncunun beyaz teni ve fiziği, ressamın zarafetiyle özdeşleşen karakterine uygun bulundu. Fahrelnissa Zeyd’in çocukluğunu ise Zeynep Ebrar Karaca oynayacak.

Hazal Kaya da kadroda mı?

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, dizinin kadrosuna katıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Kaya’ya, ressam Aliye Berger karakterinin teklif edildiği öğrenildi. Kaya’nın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

Eda Ece’nin büyük dönüşü

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Eda Ece, bu projeyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun fiziksel değişimi ve karaktere uyumu şimdiden merak konusu oldu.

Dizi merakla bekleniyor

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle yeni yayın döneminde ekranlara damgasını vuracak. Dizinin ilgi çekici detayları ve oyuncuların performansı şimdiden gündemde.
Şakir Paşa ve Ailesi dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
YAŞAM
Torunlarının davalık olduğu dizi: Şakir Paşa Ailesi hikayesi nasıl bitecek? Halikarnas Balıkçısı babasını neden öldürdü?
23 Aralık 2024, 10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала