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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/5-ayda-25-kilo-verdi-surecini-adim-adim-paylasti-tek-degisiklikle-bile-yapilabiliyor-kati-diyetler-1093091731.html
5 ayda 25 kilo verdi, sürecini adım adım paylaştı: 'Tek değişiklikle bile yapılabiliyor, katı diyetler uygulamadım'
5 ayda 25 kilo verdi, sürecini adım adım paylaştı: 'Tek değişiklikle bile yapılabiliyor, katı diyetler uygulamadım'
Sputnik Türkiye
25 yaşındaki Jessica Firth, kızı için başladığı kilo verme yolculuğunda 5 ayda 25 kilo vererek 94 kilodan 65 kiloya düştü. Sağlıklı beslenme ve düzenli... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T14:07+0300
2025-01-27T14:07+0300
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25 yaşındaki genç anne Jessica Firth, kızı için daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmek amacıyla kilo vermeye karar verdi. Beş ay gibi kısa bir sürede 25 kilo veren Jessica, 94 kilodan 65 kiloya düşerek hem fiziksel hem de mental anlamda büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu süreci sosyal medyada takipçileriyle paylaşarak, benzer hedefleri olan insanlara ilham vermeyi amaçladı.Kilo vermeye nasıl başladı?Jessica, kilo verme sürecine düşük özgüven ve günlük yaşamın yorgunluğuyla başladığını belirtti. “Kızım ve kendim için daha fazlasını yapmak istiyordum” diyen genç anne, sağlıklı bir şekilde kilo vermek için adım atmaya karar verdi. Eski dönemlerde hızlı kilo verdiren diyetler denediğini ancak kalıcı bir etki elde edemediğini söyleyen Jessica, bu kez daha tutarlı ve sürdürülebilir bir yöntem izledi.Jessica, kilo verme sürecine büyük değişiklikler yerine küçük adımlarla başladı. İlk olarak:“Katı diyet planları yerine kalori açığı oluşturmayı hedefledim. Küçük ödüller ise beni motive etti,” diyen Jessica, bu yaklaşımın sürdürülebilir olduğunu belirtti.Sağlıklı beslenme ve egzersiz rutiniJessica, kilo verme sürecine küçük değişikliklerle başladı. Öncelikle şekerli içecekler, hazır gıdalar ve fast food tüketimini azalttı. Kalori takibi yaparak günlük alımını kontrol altına aldı ve tok tutan protein ağırlıklı besinler tüketti. Ayrıca, günde 10-12 bin adım atma hedefi koydu ve haftada birkaç kez koşu yaparak egzersizi hayatının bir parçası haline getirdi. Kızının uyku saatlerine göre yürüyüş planı yapan Jessica, koşmanın stres atmasına da yardımcı olduğunu belirtti.Esnek yaklaşım ve küçük ödüllerJessica, katı bir beslenme planı yerine esnek bir yaklaşım benimsedi. “Kalori açığına odaklandım ve kendimi tükenene kadar zorlamadım” diyen genç anne, küçük ödüllerin motivasyonunu artırdığını söyledi. Bu süreçte kızının da kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Jessica, “Formda oldukça onunla daha çok şey yapabildim” dedi.Takipçilerine öneriler: Başarısı ilham verdiJessica, sosyal medyada takipçilerine çeşitli önerilerde bulundu. Özellikle değişim sürecinde bir online koçtan destek almanın faydalı olabileceğini söyledi. “Kendi yolculuğunuza odaklanın ve kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın” diyen Jessica, herkesin kendi hızında ilerlemesi gerektiğini vurguladı.Jessica Firth’in hikayesi, kilo vermek isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyenler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve küçük adımlarla büyük değişimler yaratılabileceğini gösteren Jessica, binlerce kişiye ilham verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kilo-vermeyi-neden-basaramiyorum-diyenlere-uzmanindan-uyari-3-buyuk-hataya-dusmeyin-1093074386.html
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kilo vermek istiyorum, kilo vermek için, kilo hesaplama, zayıflama ilacı, zayıflama kürü, zayıflama tarifi, zayıflamak için, zayıflamak için diyet listesi, zayıflamak için ne yapılmalı
kilo vermek istiyorum, kilo vermek için, kilo hesaplama, zayıflama ilacı, zayıflama kürü, zayıflama tarifi, zayıflamak için, zayıflamak için diyet listesi, zayıflamak için ne yapılmalı

5 ayda 25 kilo verdi, sürecini adım adım paylaştı: 'Tek değişiklikle bile yapılabiliyor, katı diyetler uygulamadım'

14:07 27.01.2025
© Fotoğraf : Pixabay/ jarmolukKilo – kilo verme - şişmanlık – diyet
Kilo – kilo verme - şişmanlık – diyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Fotoğraf : Pixabay/ jarmoluk
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25 yaşındaki Jessica Firth, kızı için başladığı kilo verme yolculuğunda 5 ayda 25 kilo vererek 94 kilodan 65 kiloya düştü. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle hedefine ulaşan Jessica, sürecini sosyal medyada paylaşarak binlerce kişiye ilham oldu. İşte ilham veren hikayesi.
25 yaşındaki genç anne Jessica Firth, kızı için daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmek amacıyla kilo vermeye karar verdi. Beş ay gibi kısa bir sürede 25 kilo veren Jessica, 94 kilodan 65 kiloya düşerek hem fiziksel hem de mental anlamda büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu süreci sosyal medyada takipçileriyle paylaşarak, benzer hedefleri olan insanlara ilham vermeyi amaçladı.

Kilo vermeye nasıl başladı?

Jessica, kilo verme sürecine düşük özgüven ve günlük yaşamın yorgunluğuyla başladığını belirtti. “Kızım ve kendim için daha fazlasını yapmak istiyordum” diyen genç anne, sağlıklı bir şekilde kilo vermek için adım atmaya karar verdi. Eski dönemlerde hızlı kilo verdiren diyetler denediğini ancak kalıcı bir etki elde edemediğini söyleyen Jessica, bu kez daha tutarlı ve sürdürülebilir bir yöntem izledi.
Jessica, kilo verme sürecine büyük değişiklikler yerine küçük adımlarla başladı. İlk olarak:
Beslenme düzenini değiştirdi: Şekerli içecekler, fast food ve hazır gıdalardan uzak durdu.
Günlük yürüyüş alışkanlığı edindi: Her gün 10-12 bin adım hedefi koydu ve haftada birkaç kez koşuya çıktı.
Kalori takibi yaptı: Kendini aç bırakmak yerine, tok tutan ve protein ağırlıklı besinleri tercih etti.
“Katı diyet planları yerine kalori açığı oluşturmayı hedefledim. Küçük ödüller ise beni motive etti,” diyen Jessica, bu yaklaşımın sürdürülebilir olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenme ve egzersiz rutini

Jessica, kilo verme sürecine küçük değişikliklerle başladı. Öncelikle şekerli içecekler, hazır gıdalar ve fast food tüketimini azalttı. Kalori takibi yaparak günlük alımını kontrol altına aldı ve tok tutan protein ağırlıklı besinler tüketti. Ayrıca, günde 10-12 bin adım atma hedefi koydu ve haftada birkaç kez koşu yaparak egzersizi hayatının bir parçası haline getirdi. Kızının uyku saatlerine göre yürüyüş planı yapan Jessica, koşmanın stres atmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

Esnek yaklaşım ve küçük ödüller

Jessica, katı bir beslenme planı yerine esnek bir yaklaşım benimsedi. “Kalori açığına odaklandım ve kendimi tükenene kadar zorlamadım” diyen genç anne, küçük ödüllerin motivasyonunu artırdığını söyledi. Bu süreçte kızının da kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Jessica, “Formda oldukça onunla daha çok şey yapabildim” dedi.

Takipçilerine öneriler: Başarısı ilham verdi

Jessica, sosyal medyada takipçilerine çeşitli önerilerde bulundu. Özellikle değişim sürecinde bir online koçtan destek almanın faydalı olabileceğini söyledi. “Kendi yolculuğunuza odaklanın ve kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın” diyen Jessica, herkesin kendi hızında ilerlemesi gerektiğini vurguladı.
Jessica Firth’in hikayesi, kilo vermek isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyenler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve küçük adımlarla büyük değişimler yaratılabileceğini gösteren Jessica, binlerce kişiye ilham verdi.
Kilo – kilo verme - şişmanlık – diyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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