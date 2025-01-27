https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/1-milyon-kisinin-olduruldugu-nazi-auschwitz-toplama-kampi-80-yil-once-bugun-kizil-ordu-tarafindan-1093106956.html

1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 80 yıl önce bugün Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi

1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 80 yıl önce bugün Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi

Sputnik Türkiye

80 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği Auschwitz kampını özgürleştirdi. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T18:54+0300

2025-01-27T18:54+0300

2025-01-27T18:54+0300

multimedya

infografik

auschwitz toplama kampı

auschwitz

sovyetler birliği

rusya

nazi almanyası

nazi

yahudiler

romanlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093106801_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54f5abeb643ffb28ca8381709a63fed1.jpg

Yahudilerin, Romanların, Sinti halkının, Sovyet savaş esirlerinin ve eşcinsellerin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüşen Auschwitz kampına 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1.3 milyon kişi gönderildi ve bunların 1.1 milyonu katledildi. Nazilerin işlediği insanlık suçlarının sembolü haline gelen Auschwitz bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.

auschwitz

sovyetler birliği

rusya

nazi almanyası

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, auschwitz toplama kampı, auschwitz, sovyetler birliği, rusya, nazi almanyası, nazi, yahudiler, romanlar, kızıl ordu, polonya, инфографика