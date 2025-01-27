https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/1-milyon-kisinin-olduruldugu-nazi-auschwitz-toplama-kampi-80-yil-once-bugun-kizil-ordu-tarafindan-1093106956.html
1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 80 yıl önce bugün Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 80 yıl önce bugün Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
80 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği Auschwitz kampını özgürleştirdi. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T18:54+0300
2025-01-27T18:54+0300
2025-01-27T18:54+0300
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infografik
auschwitz toplama kampı
auschwitz
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nazi almanyası
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Yahudilerin, Romanların, Sinti halkının, Sovyet savaş esirlerinin ve eşcinsellerin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüşen Auschwitz kampına 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1.3 milyon kişi gönderildi ve bunların 1.1 milyonu katledildi. Nazilerin işlediği insanlık suçlarının sembolü haline gelen Auschwitz bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.
auschwitz
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infografik, auschwitz toplama kampı, auschwitz, sovyetler birliği, rusya, nazi almanyası, nazi, yahudiler, romanlar, kızıl ordu, polonya, инфографика
infografik, auschwitz toplama kampı, auschwitz, sovyetler birliği, rusya, nazi almanyası, nazi, yahudiler, romanlar, kızıl ordu, polonya, инфографика
1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 80 yıl önce bugün Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
80 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği Auschwitz kampını özgürleştirdi.
Yahudilerin, Romanların, Sinti halkının, Sovyet savaş esirlerinin ve eşcinsellerin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüşen Auschwitz kampına 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1.3 milyon kişi gönderildi ve bunların 1.1 milyonu katledildi. Nazilerin işlediği insanlık suçlarının sembolü haline gelen Auschwitz bilgileri, Sputnik'in infografiğinde.