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Dr. Buğra Duman: ‘Türkiye’de bugün göz tedavisinde kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde’
Dr. Buğra Duman: ‘Türkiye’de bugün göz tedavisinde kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde’
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Op. Dr. Buğra Duman, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Dr. Buğra Duman, göz hastalıkları ile ilgili yanlış bilinenleri düzeltti:Dijital ekran kullanımı ile artan göz yorgunluğuna değinen Dr. Duman, şunları kaydetti:“Kendisinin inanmadığı tedaviyi göz doktorları asla hastalarına yapmaz” diyen Dr. Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Dr. Buğra Duman: ‘Türkiye’de bugün göz tedavisinde kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde’

16:04 26.01.2025 (güncellendi: 11:38 27.01.2025)
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
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Serhat Sarısözen
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Op. Dr. Buğra Duman, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Dr. Buğra Duman, göz hastalıkları ile ilgili yanlış bilinenleri düzeltti:

“İnsanlar, miyobu yakını uzağı, hipermetrobu ise yakını görememek olarak algılıyor. Aslında bu doğru değil. Aslında miyop, hipermetrop, astigmat hastalarının hiçbirisi uzağı göremez. Hipermetrop hastalar ek olarak yakını da görmekte sorun yaşar.”

Dijital ekran kullanımı ile artan göz yorgunluğuna değinen Dr. Duman, şunları kaydetti:

“Herkesin göz şikayeti ile ilgili sorusu oluyor. Dijital ekran kullanımı ile göz kuruluğu, göz yorgunluğu sendromu çok sık görülmeye başlandı. Dijital göz yorgunluğu sendromundan rahatsız olan çok fazla hasta var. Sadece miyop ya da hipermetrop diye bakmamak gerekir; bu hastalık da hayat kalitesini çok etkiliyor. Dijital ekranlarla beraber miyop oranı giderek artacak. Pandemi ile beraber eve kapandığımız dönemde miyopide artış oldu. Loş odada yakın çalışma yapmak miyopiyi arttırıyor. Öğrencilere iyi aydınlanmış bir odada ders çalışmayı öneriyoruz."

“Kendisinin inanmadığı tedaviyi göz doktorları asla hastalarına yapmaz” diyen Dr. Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göz tedavisinde, Amerika’dan ya da dünyanın başkaca herhangi bir ülkesinden hiçbir farkımız yok. Hatta göz tedavisinde bugün Türkiye’de kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde. Hiçbir hastanın göz hastalıkları açısından ben bu hizmeti Türkiye’de alamıyorum yurtdışına gideyim demesini gerektirecek bir durum yok. Teknolojinin yanı sıra Türkiye’de alanında çok iyi hocalarımız var. Özel bir hastanede çalışan bir hekim olmama rağmen para kazanmak için bu mesleği yapmıyorum. Dar gelirli-zengin veya ünlü-ünlü olmayan hasta arasında herhangi bir fark yaratmak Hipokrat yeminine aykırı olacağından benim açımdan mümkün değil. Herkes aynı seviyede imkandan faydalanmalı.”

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