Dr. Buğra Duman: ‘Türkiye’de bugün göz tedavisinde kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde’

“Göz tedavisinde, Amerika’dan ya da dünyanın başkaca herhangi bir ülkesinden hiçbir farkımız yok. Hatta göz tedavisinde bugün Türkiye’de kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde. Hiçbir hastanın göz hastalıkları açısından ben bu hizmeti Türkiye’de alamıyorum yurtdışına gideyim demesini gerektirecek bir durum yok. Teknolojinin yanı sıra Türkiye’de alanında çok iyi hocalarımız var. Özel bir hastanede çalışan bir hekim olmama rağmen para kazanmak için bu mesleği yapmıyorum. Dar gelirli-zengin veya ünlü-ünlü olmayan hasta arasında herhangi bir fark yaratmak Hipokrat yeminine aykırı olacağından benim açımdan mümkün değil. Herkes aynı seviyede imkandan faydalanmalı.”