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SON DAKİKA | İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir için tutuklama talep edildi
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Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan hapishaneden açıklama: Beni öldürmeden susturamazsınız
Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan hapishaneden açıklama: Beni öldürmeden susturamazsınız
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni bir açılım sürecinin 'ihanet' olduğunu ifade ederek hapishaneden destekçilerine seslendi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İkinci açılım süreciyle Türkiye’nin terör örgütleri önünde diz çöktürülmek istendiğini belirten Özdağ, bu ihanet sürecine karşı durduğu için hukuksuz bir şekilde tutuklandığını ifade etti. Mesajında, kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özdağ, “Korkmayın, susmayın ve ihanet sürecine karşı durun!” dedi.Özdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ve hükümete yönelik sert eleştirileri sonrasında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Özdağ, hakkında çıkan kararı 'hukuksuz ve siyasi bir karar' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/zafer-partisi-ozdaga-destek-veren-tum-partilerin-genel-baskanlari-ve-belediye-baskanlarini-izmir-1092956040.html
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ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi, cumhuriyet başsavcılığı, ak parti, cumhurbaşkanı, abdullah öcalan, çözüm, çözüm süreci, iki devletli çözüm, siyasi çözüm
ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi, cumhuriyet başsavcılığı, ak parti, cumhurbaşkanı, abdullah öcalan, çözüm, çözüm süreci, iki devletli çözüm, siyasi çözüm

Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan hapishaneden açıklama: Beni öldürmeden susturamazsınız

16:47 25.01.2025
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni bir açılım sürecinin 'ihanet' olduğunu ifade ederek hapishaneden destekçilerine seslendi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İkinci açılım süreciyle Türkiye’nin terör örgütleri önünde diz çöktürülmek istendiğini belirten Özdağ, bu ihanet sürecine karşı durduğu için hukuksuz bir şekilde tutuklandığını ifade etti. Mesajında, kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özdağ, “Korkmayın, susmayın ve ihanet sürecine karşı durun!” dedi.
Özdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İkinci açılım ihaneti ile Türk devletini terör örgütleri önünde diz çöktürmek, bebek katili terörist elebaşı Öcalan'ı serbest bırakmak isteyenler, bu süreci baltalayanları susturmak istiyor.

Bu ihanet sürecine dur diyen Zafer Partisi'ne göz dağı vermek için hukuksuz şekilde tutuklandım.

Bu yaşanan hukuksuzluğa susmayan, tepki gösteren, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde, İstanbul Adalet Sarayı önünde, Silivri Cezaevi önünde bekleyen, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunan saygıdeğer siyasi parti genel başkanlarına ve parti temsilcilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, baro yöneticilerine, avukatlara ve hukukçulara, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, gazetecilere, sanatçılara, spor kulüplerimizin taraftarlarına, hangi partiye oy vermiş olursa olsun kalbiyle yanımızda olan Büyük Türk Milleti'ne teşekkür ederim.

Korkmayın, susmayın ve ihanet sürecine karşı durun! Ne mutlu Türk'üm diyene!

Ne olmuştu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ve hükümete yönelik sert eleştirileri sonrasında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Özdağ, hakkında çıkan kararı 'hukuksuz ve siyasi bir karar' olarak nitelendirdi.
Zafer Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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Zafer Partisi, Özdağ'a destek veren tüm partilerin genel başkanları ve belediye başkanlarını İzmir mitingine davet etti
23 Ocak, 01:13
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