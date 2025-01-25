https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/tutuklanan-zafer-partisi-lideri-umit-ozdagdan-hapishaneden-aciklama-beni-oldurmeden-susturamazsiniz-1093050614.html

Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan hapishaneden açıklama: Beni öldürmeden susturamazsınız

Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan hapishaneden açıklama: Beni öldürmeden susturamazsınız

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni bir açılım sürecinin 'ihanet' olduğunu ifade ederek hapishaneden destekçilerine seslendi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T16:47+0300

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2025-01-25T16:47+0300

politika

ümit özdağ

zafer partisi

silivri cezaevi

cumhuriyet başsavcılığı

ak parti

cumhurbaşkanı

abdullah öcalan

çözüm

çözüm süreci

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İkinci açılım süreciyle Türkiye’nin terör örgütleri önünde diz çöktürülmek istendiğini belirten Özdağ, bu ihanet sürecine karşı durduğu için hukuksuz bir şekilde tutuklandığını ifade etti. Mesajında, kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özdağ, “Korkmayın, susmayın ve ihanet sürecine karşı durun!” dedi.Özdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ve hükümete yönelik sert eleştirileri sonrasında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Özdağ, hakkında çıkan kararı 'hukuksuz ve siyasi bir karar' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/zafer-partisi-ozdaga-destek-veren-tum-partilerin-genel-baskanlari-ve-belediye-baskanlarini-izmir-1092956040.html

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