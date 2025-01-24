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Özgürlüğü kısa sürdü: Barınaktan kaçan bozayı 8 gün sonra yakalandı
Özgürlüğü kısa sürdü: Barınaktan kaçan bozayı 8 gün sonra yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da barınaktan kaçan Bozayı, 8 gün sonra bulunarak barınağa getirildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa Karacabey'de bulanan barınaktan kaçan bozayı, 8. günün sonunda bulundu. Longoz Ormanları'nda bulunan bozayı anesteziyle uyutularak tekrar barınağa getirildi. Sadece 8 gün özgür kalabildiBursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 16 Ocak'ta kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'nde görülen ve bir daha izine rastlanılamayan bozayı, dron destekli arama çalışmalarının 8. gününde Longoz Ormanları'nda görüldü.Yeri tespit edildi, bayıltılarak yakalandıTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri belirlenen ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, kaçan bozayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltıp yeniden merkeze getirdi.Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kacak-ayi-araniyor-barinaktan-kacti-koy-camisinden-goren-haber-versin-anonsu-yapildi-1092751339.html
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doğa koruma ve milli parklar (dkmp), longoz ormanları, karacabey, ayılara özgürlük projesi, bursa, bozayı
doğa koruma ve milli parklar (dkmp), longoz ormanları, karacabey, ayılara özgürlük projesi, bursa, bozayı

Özgürlüğü kısa sürdü: Barınaktan kaçan bozayı 8 gün sonra yakalandı

17:39 24.01.2025 (güncellendi: 17:48 24.01.2025)
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Bursa'da barınaktan kaçan Bozayı, 8 gün sonra bulunarak barınağa getirildi.
Bursa Karacabey'de bulanan barınaktan kaçan bozayı, 8. günün sonunda bulundu. Longoz Ormanları'nda bulunan bozayı anesteziyle uyutularak tekrar barınağa getirildi.
© DKMP İl MüdürlüğüBozayı
Bozayı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
Bozayı
© DKMP İl Müdürlüğü

Sadece 8 gün özgür kalabildi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 16 Ocak'ta kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'nde görülen ve bir daha izine rastlanılamayan bozayı, dron destekli arama çalışmalarının 8. gününde Longoz Ormanları'nda görüldü.
© Fatih ÇapkınBursa
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
Bursa
© Fatih Çapkın

Yeri tespit edildi, bayıltılarak yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri belirlenen ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, kaçan bozayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltıp yeniden merkeze getirdi.
Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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