https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ozgurlugu-kisa-surdu-barinaktan-kacan-bozayi-8-gun-sonra-yakalandi-1093026675.html

Özgürlüğü kısa sürdü: Barınaktan kaçan bozayı 8 gün sonra yakalandı

Özgürlüğü kısa sürdü: Barınaktan kaçan bozayı 8 gün sonra yakalandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da barınaktan kaçan Bozayı, 8 gün sonra bulunarak barınağa getirildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T17:39+0300

2025-01-24T17:39+0300

2025-01-24T17:48+0300

yaşam

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

longoz ormanları

karacabey

ayılara özgürlük projesi

bursa

bozayı

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Bursa Karacabey'de bulanan barınaktan kaçan bozayı, 8. günün sonunda bulundu. Longoz Ormanları'nda bulunan bozayı anesteziyle uyutularak tekrar barınağa getirildi. Sadece 8 gün özgür kalabildiBursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 16 Ocak'ta kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'nde görülen ve bir daha izine rastlanılamayan bozayı, dron destekli arama çalışmalarının 8. gününde Longoz Ormanları'nda görüldü.Yeri tespit edildi, bayıltılarak yakalandıTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri belirlenen ayıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, kaçan bozayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltıp yeniden merkeze getirdi.Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanılarak "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kacak-ayi-araniyor-barinaktan-kacti-koy-camisinden-goren-haber-versin-anonsu-yapildi-1092751339.html

longoz ormanları

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doğa koruma ve milli parklar (dkmp), longoz ormanları, karacabey, ayılara özgürlük projesi, bursa, bozayı