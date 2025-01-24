https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/gaffar-okkan-diyarbakirda-torenle-anildi-1093014770.html

Gaffar Okkan ölüm yıldönümünde anılıyor: Diyarbakır'da tören düzenlendi

Gaffar Okkan ölüm yıldönümünde anılıyor: Diyarbakır'da tören düzenlendi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T13:19+0300

2025-01-24T13:19+0300

2025-01-24T13:19+0300

türkiye

gaffar okkan

diyarbakır

polis

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İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.Törende, gaziler, polis memurları, vatandaşlar ve Diyarbakırsporlu futbolcular Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı, bazı binaların balkonlarına ve camlarına şehit Okkan'ın fotoğrafı asıldı.24 yıl geçtiİl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 24 yıl önce saldırı sonucu şehit düşen Diyarbakır Emniyet Müdürü Okkan ve silah arkadaşlarının şehadet mertebesine eriştikleri noktada anmak üzere toplandıklarını söyledi.Sakarya'nın has evladı, Diyarbakır'ın Gaffar babasının görev yaptığı sürede halka, devletin kucaklayıcı ve şefkatli yüzünü gösterdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde halkın desteğinin ne denli etkili olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Kaya, şehitlerin kurduğu kardeşlik köprüsünü takip ederek, halkın sevgi ve desteğiyle görevlerini ifa etmenin bilincinde ve kararlılığında olduklarını belirtti.Kaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal ve namusunu korumak için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranı sunuyorum." ifadelerini kullandı.Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve vatandaşlar katıldı.Gaffar Okan kimdir?Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952 yılında dünyaya gelen, 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun olup İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Ali Gaffar Okkan, çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, 1985'te şube müdürlüğüne terfi etti.1986 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev alan Okkan, bu ilde 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edip, Kars Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Okkan bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.2001'de şehit olduEvli ve 2 çocuk babası Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında makamından çıkarak Valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu.Hain saldırıda, Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.İhtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere desteğini esirgemediGörev yaptığı süre boyunca kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere destek oldu.Ali Gaffar Okkan, şehirde küçükten büyüğe herkesle geliştirdiği iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların gönlünde taht kurdu.Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle sokağa çıktıKadın polisler Diyarbakır'da ilk kez Okkan'ın emriyle sokağa çıkarak trafiği yönetti. İki otomobil alan Ali Gaffar Okkan, mavi ve beyaz renklere boyattığı araçlarda 2'şer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ederken, diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım etti.Tebdili kıyafetle kenti dolaştıGeceleri tebdili kıyafetle sık sık esnaf ziyaretinde bulunup sokakta karşılaştığı vatandaşlara cep telefonu numarasını veren Okkan, zaman zaman yolda gördüğü yaşlıları da makam aracıyla evlerine bıraktı.Okkan, bu sayede talep ve sıkıntılarını iletme fırsatı bulan Diyarbakırlıları sık sık makamında ağırladı.Çocukları eğitime kazandırdı, gençleri spora yönlendirdiSokakta çalıştırılan çocukların sorunlarıyla yakından ilgilenen Okkan, ailelerine destek sunarak onları eğitime kazandırdı. Gençleri terör örgütlerinden ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendirdi, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımında bulundu.Gece şehirdeki güvenliği takip ediyorduOkkan, şehirde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürüttüğü mesainin yanı sıra Diyarbakır'ın kritik noktalarına kurdurduğu kameralardan da gece geç saatlere kadar makam odasındaki dev ekrandan sokaklardaki gelişmeleri takip etti.Diyarbakırspor'un "onursal başkanı" ilan edildiDiyarbakırspor'un 1'inci Lig'e (Süper Lig) yükselmesi için uğraş veren Ali Gaffar Okkan, bunun için yoğun mesaisi arasında bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterdi.Yeşil kırmızılı ekibin sahasında oynadığı tüm maçları, sahaya çıkış tünelinin kapısından izleyip futbolcuların gol sevincine ortak olması nedeniyle taraftarın da gönlünü kazanan Okkan'a, tribünlerden maç öncesinde büyük sevgi gösterilerinde bulunuluyordu.Diyarbakır'a ve Diyarbakırspor'a beslediği sevgiyi sık sık dile getiren Okkan, Diyarbakırspor'a katkılarından dolayı dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi.Diyarbakırlılar çocuklarına ismini verdiDiyarbakırlılar Okkan'a duydukları sevgi nedeniyle hatırasını yaşatmak için doğan çocuklarına onun ismini verdi.Kentte "Ali Gaffar" ismini taşıyan onlarca çocuktan bazıları, şehadetinin yıl dönümünde Sakarya'ya giderek Okkan'ı mezarı başında yad ediyor.11 Nisan 2022'de, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün içinde oluşturulan "Şehitler Köşesi" ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221227/gaffar-okkan-suikasti-davasinda-tutuklu-kalmadi-1065075713.html

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