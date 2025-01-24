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Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, çalışan annelere verilecek devlet bakıcı desteğine değindi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T15:06+0300
2025-01-24T15:06+0300
2025-01-24T17:36+0300
melis elmen'le çalişma hayatim
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Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
Sputnik Türkiye
Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
SGK Uzmanı Melis Elmen, Çalışma Hayatım programında, devlet tarafından çalışan annelere sağlanacak bakıcı desteğinin ayrıntılarını aktardı.Destekten yararlanmak için gereken ana şartları sıralayan Elmen, şöyle konuştu:
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Melis Elmen
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Çalışan annelere devlet bakıcı desteği
15:06 24.01.2025 (güncellendi: 17:36 24.01.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında, çalışan annelere verilecek devlet bakıcı desteğine değindi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Çalışma Hayatım programında, devlet tarafından çalışan annelere sağlanacak bakıcı desteğinin ayrıntılarını aktardı.
Destekten yararlanmak için gereken ana şartları sıralayan Elmen, şöyle konuştu:
“Çalışan annelere bakıcı çalıştırıyorlarsa devlet tarafından bir maddi destek sağlanıyor. Çalışma Bakanlığı’nın Avrupa Birliği fonuyla 2019 yılında başlattığı bir proje. Bu proje şu an Ankara, İstanbul ve İzmir’de uygulanıyor. Bu hizmetten yararlanan kişinin ise 0-24 ay arası çocuğu olup çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcı çalıştırması ve SGK hizmet akdiyle çalışan bir anne olması lazım. Tam zamanlı çalışan anneye 2025 yılı için aylık 510 euro ödenecek. Yarı zamanlı çalışan anne içinse aylık destek tutarı 225 euro ödenecek. Tam zamanlı çalışıp özel gereksinimli çocuğu olan anneye ise 560 euro ödenecek. Destekten yararlanmak için ise e-Devlet üzerinden ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Başvurular yapıldıktan sonra kura sistemi gibi bir sistemle destekten yararlananlar belli olacak. Bu destek 20 ay boyunca verilebilmekte.”