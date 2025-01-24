Çalışan annelere devlet bakıcı desteği

“Çalışan annelere bakıcı çalıştırıyorlarsa devlet tarafından bir maddi destek sağlanıyor. Çalışma Bakanlığı’nın Avrupa Birliği fonuyla 2019 yılında başlattığı bir proje. Bu proje şu an Ankara, İstanbul ve İzmir’de uygulanıyor. Bu hizmetten yararlanan kişinin ise 0-24 ay arası çocuğu olup çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcı çalıştırması ve SGK hizmet akdiyle çalışan bir anne olması lazım. Tam zamanlı çalışan anneye 2025 yılı için aylık 510 euro ödenecek. Yarı zamanlı çalışan anne içinse aylık destek tutarı 225 euro ödenecek. Tam zamanlı çalışıp özel gereksinimli çocuğu olan anneye ise 560 euro ödenecek. Destekten yararlanmak için ise e-Devlet üzerinden ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Başvurular yapıldıktan sonra kura sistemi gibi bir sistemle destekten yararlananlar belli olacak. Bu destek 20 ay boyunca verilebilmekte.”