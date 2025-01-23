https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rusya-kendisine-uygulanan-yaptirim-sayisi-acisindan-dunya-lideri-olmaya-devam-ediyor-1092990374.html

Rusya, kendisine uygulanan yaptırım sayısı açısından dünya lideri olmaya devam ediyor

Rusya, kendisine uygulanan yaptırım sayısı açısından dünya lideri olmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya, kendisine uygulanan yaptırım sayısına göre dünyada birinci sırasını korumaya devam ediyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T18:32+0300

2025-01-23T18:32+0300

2025-01-23T18:32+0300

multimedya

infografik

yaptırım

ekonomik yaptırım

rusya'ya yaptırımlar

abd yaptırım

abd

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092989871_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bd28827fcb1ea92eeb86e5e6b052a81.png

Şubat 2022'den itibaren bu yana Rusya'ya uygulanan toplam yaptırım sayısı 21 bin 692'yi bulurken ABD geçen yıl Rusya'ya 2023'te uyguladığı yaptırımların üçte biri kadar daha fazla yaptırım uyguladı. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya'ya yaptırımlar, abd yaptırım, abd, rusya, инфографика