https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rusya-kendisine-uygulanan-yaptirim-sayisi-acisindan-dunya-lideri-olmaya-devam-ediyor-1092990374.html
Rusya, kendisine uygulanan yaptırım sayısı açısından dünya lideri olmaya devam ediyor
Rusya, kendisine uygulanan yaptırım sayısı açısından dünya lideri olmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya, kendisine uygulanan yaptırım sayısına göre dünyada birinci sırasını korumaya devam ediyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T18:32+0300
2025-01-23T18:32+0300
2025-01-23T18:32+0300
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Şubat 2022'den itibaren bu yana Rusya'ya uygulanan toplam yaptırım sayısı 21 bin 692'yi bulurken ABD geçen yıl Rusya'ya 2023'te uyguladığı yaptırımların üçte biri kadar daha fazla yaptırım uyguladı. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya'ya yaptırımlar, abd yaptırım, abd, rusya, инфографика
infografik, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya'ya yaptırımlar, abd yaptırım, abd, rusya, инфографика
Rusya, kendisine uygulanan yaptırım sayısı açısından dünya lideri olmaya devam ediyor
Rusya, kendisine uygulanan yaptırım sayısına göre dünyada birinci sırasını korumaya devam ediyor.
Şubat 2022'den itibaren bu yana Rusya'ya uygulanan toplam yaptırım sayısı 21 bin 692'yi bulurken ABD geçen yıl Rusya'ya 2023'te uyguladığı yaptırımların üçte biri kadar daha fazla yaptırım uyguladı. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.