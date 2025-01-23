https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/6-subat-depreminde-barajlar-catladi-paylasimi-yaptigi-iddiasiyla-yargilanan-oguzhan-ugur-keske-1092975162.html

6 Şubat depreminde 'barajlar çatladı' paylaşımı yaptığı iddiasıyla yargılanan Oğuzhan Uğur: 'Keşke ekibe sorsaydım'

6 Şubat depreminde 'barajlar çatladı' paylaşımı yaptığı iddiasıyla yargılanan Oğuzhan Uğur: 'Keşke ekibe sorsaydım'

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası "Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı" yönündeki asılsız paylaşımlar nedeniyle, "Babala TV" isimli X hesabının... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T13:18+0300

2025-01-23T13:18+0300

2025-01-23T13:18+0300

türkiye

oğuzhan uğur

deprem

hatay

baraj

dava

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6 Şubat depreminde 'barajlar çatladı' paylaşımı yaptığı iddia edilen kişiler yargılanıyor.'Keşke ekibe sorsaydım'İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan katıldı.Sanık Uğur, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı gece çekimden çıkmaları nedeniyle uyanık olduklarını söyledi.Depremin ardından ekibiyle bir araya gelerek yardım etme kararı aldıklarını dile getiren Uğur, Hatay'da çok sayıda gönüllünün kendilerine katılmak istediğini anlattı.Sahte ihbarlar olduğu için teyit ekibi kurduklarını, bunların kaydının bulunduğunu iddia eden Uğur, şöyle devam etti:'Uykusuzdum'Uğur, "Bana 'Bu tweeti kim attı? diye sorulduğunda 5 günlük uykusuzluk sebebiyle teyit ekibinden Ercan ve Kaan'ın isimlerini verdim ama sonrasında bu tweetleri atmadıklarını öğrendim. Tweetin kimin tarafından atıldığını incelemelerimize rağmen hala tespit edemedik. Benim dava konusu tweetin atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur." dedi.Tutuksuz sanıklardan Kaan Kayacan ise 4,5 yıldır Babala TV'de çalıştığını, depremin ardından insanlara yardım etme amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.'Hatırlamıyorum'Kayacan, "Bahsi geçen tweeti attığımı hatırlamıyorum. Bu tweeti ben atmadım. Paylaşımları benim attığıma ilişkin tespitleri kabul etmiyorum. Orada çok fazla çalışan vardı. İnanılmaz yorgunluk ve uykusuzluk vardı. Bunlar da göze alındığında bir karışıklık olmuş olabilir." diye konuştu.Söz alan müşteki Hasret Yıldırım ise söz konusu haberi gazeteci mantığıyla takip ettiğini, yapılan paylaşım nedeniyle bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin 3,5 saatinin kaybedildiğini, böylece çalışmaların ve trafiğin durmasına neden olduğunu söyledi.Sanıkların, savunmalarını Babala TV stüdyosunda konuşur gibi yaptığını kaydeden Yıldırım, "Hala 'Araştıracağız.' diyorlar, 2 senedir belirleyememişler. Ayrıca iddianamedeki bilirkişi raporları vesair olmasına rağmen. Tweeti hayaletler atmış sanki çünkü silen kişi de onlara göre belli değil. O zaman suçlu kim, hırsızın hiç mi suçu yok?" ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme, söz konusu paylaşımların ardından yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için Kahramanmaraş ve Hatay AFAD müdürlüklerine yazı yazılmasına hükmetti.Dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini kararlaştıran mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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oğuzhan uğur, deprem, hatay, baraj, dava