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Yangın faciasının yaşandığı otelin odaları dronla görüntülendi
Yangın faciasının yaşandığı otelin odaları dronla görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralının tedavisi ise hastanelerde sürüyor. Facianın ardından otel, dışarıdan ve... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T15:54+0300
2025-01-22T15:54+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
yangın felaketi
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Bolu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Otelde kalan 238 kişiden 76’sı yaşamını yitirirken, 29 yaralı taburcu edildi. Tedavisi süren 22 yaralı ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.Yangın faciası sonrasında otelin odalarından bazıları ve iç mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yarattığı yıkım kameraya yansıdı. Odaların içlerindeki eşyaların, duvarların ve tavanın kara islerle kaplandığı görüldü. Bazı odaların içleri ise yaşanan facianın izlerini taşıyarak tamamen yandığı kameraya yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/sanat-dunyasi-da-yasta-kartalkayada-yangin-felaketinde-hayatini-yitirenleri-andilar-1092939794.html
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Otelden dron görüntüleri
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın felaketi
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın felaketi

Yangın faciasının yaşandığı otelin odaları dronla görüntülendi

15:54 22.01.2025
© AA
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Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralının tedavisi ise hastanelerde sürüyor. Facianın ardından otel, dışarıdan ve içeriden dronla görüntülendi. Bir odanın içindeki eşyalara, duvara ve tavana yansıyan kara isler kameraya yansıdı.
Bolu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Otelde kalan 238 kişiden 76’sı yaşamını yitirirken, 29 yaralı taburcu edildi. Tedavisi süren 22 yaralı ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.
Yangın faciası sonrasında otelin odalarından bazıları ve iç mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yarattığı yıkım kameraya yansıdı. Odaların içlerindeki eşyaların, duvarların ve tavanın kara islerle kaplandığı görüldü. Bazı odaların içleri ise yaşanan facianın izlerini taşıyarak tamamen yandığı kameraya yansıdı.
Kartalkaya Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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