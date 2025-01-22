https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yangin-faciasinin-yasandigi-otelin-odalari-dronla-goruntulendi-1092940220.html
Yangın faciasının yaşandığı otelin odaları dronla görüntülendi
Yangın faciasının yaşandığı otelin odaları dronla görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralının tedavisi ise hastanelerde sürüyor. Facianın ardından otel, dışarıdan ve... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T15:54+0300
2025-01-22T15:54+0300
2025-01-22T15:54+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092940854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2b856f5f15d5e037b87c00878203d46.png
Bolu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Otelde kalan 238 kişiden 76’sı yaşamını yitirirken, 29 yaralı taburcu edildi. Tedavisi süren 22 yaralı ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.Yangın faciası sonrasında otelin odalarından bazıları ve iç mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yarattığı yıkım kameraya yansıdı. Odaların içlerindeki eşyaların, duvarların ve tavanın kara islerle kaplandığı görüldü. Bazı odaların içleri ise yaşanan facianın izlerini taşıyarak tamamen yandığı kameraya yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/sanat-dunyasi-da-yasta-kartalkayada-yangin-felaketinde-hayatini-yitirenleri-andilar-1092939794.html
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092940854_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b665508bc2199affd6b2b20bb68b7ea9.png
Otelden dron görüntüleri
Sputnik Türkiye
Otelden dron görüntüleri
2025-01-22T15:54+0300
true
PT0M34S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın felaketi
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın felaketi
Yangın faciasının yaşandığı otelin odaları dronla görüntülendi
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralının tedavisi ise hastanelerde sürüyor. Facianın ardından otel, dışarıdan ve içeriden dronla görüntülendi. Bir odanın içindeki eşyalara, duvara ve tavana yansıyan kara isler kameraya yansıdı.
Bolu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Otelde kalan 238 kişiden 76’sı yaşamını yitirirken, 29 yaralı taburcu edildi. Tedavisi süren 22 yaralı ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.
Yangın faciası sonrasında otelin odalarından bazıları ve iç mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yarattığı yıkım kameraya yansıdı. Odaların içlerindeki eşyaların, duvarların ve tavanın kara islerle kaplandığı görüldü. Bazı odaların içleri ise yaşanan facianın izlerini taşıyarak tamamen yandığı kameraya yansıdı.