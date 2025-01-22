https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yangin-faciasinin-yasandigi-otelin-odalari-dronla-goruntulendi-1092940220.html

Yangın faciasının yaşandığı otelin odaları dronla görüntülendi

Yangın faciasının yaşandığı otelin odaları dronla görüntülendi

Sputnik Türkiye

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralının tedavisi ise hastanelerde sürüyor. Facianın ardından otel, dışarıdan ve... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T15:54+0300

2025-01-22T15:54+0300

2025-01-22T15:54+0300

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

yangın felaketi

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Bolu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Otelde kalan 238 kişiden 76’sı yaşamını yitirirken, 29 yaralı taburcu edildi. Tedavisi süren 22 yaralı ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.Yangın faciası sonrasında otelin odalarından bazıları ve iç mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yarattığı yıkım kameraya yansıdı. Odaların içlerindeki eşyaların, duvarların ve tavanın kara islerle kaplandığı görüldü. Bazı odaların içleri ise yaşanan facianın izlerini taşıyarak tamamen yandığı kameraya yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/sanat-dunyasi-da-yasta-kartalkayada-yangin-felaketinde-hayatini-yitirenleri-andilar-1092939794.html

türkiye

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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Otelden dron görüntüleri Sputnik Türkiye Otelden dron görüntüleri 2025-01-22T15:54+0300 true PT0M34S

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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın felaketi