https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bakan-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-telefonda-gorustu-1092952850.html

Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-22T21:32+0300

dünya

hakan fidan

marco rubio

abd

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye ve ABD’nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar. Bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindiler.

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hakan fidan, marco rubio, abd, dışişleri bakanlığı