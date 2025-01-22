https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bakan-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-telefonda-gorustu-1092952850.html
Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T21:30+0300
2025-01-22T21:30+0300
2025-01-22T21:32+0300
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye ve ABD’nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar. Bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-sona-erdi-1092951554.html
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hakan fidan, marco rubio, abd, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, marco rubio, abd, dışişleri bakanlığı
Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
21:30 22.01.2025 (güncellendi: 21:32 22.01.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.
Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye ve ABD’nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar. Bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindiler.