https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/insan-haklari-savunuculari-trumpin-yeni-kararnamesi-nedeniyle-dava-acti-1092906402.html
İnsan hakları savunucuları, Trump’ın yeni kararnamesi nedeniyle dava açtı
İnsan hakları savunucuları, Trump’ın yeni kararnamesi nedeniyle dava açtı
Sputnik Türkiye
ABD’li insan hakları savunucularının, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kısıtlayan kararname nedeniyle Donald Trump yönetimine dava açtığı bildirildi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T15:19+0300
2025-01-21T15:19+0300
2025-01-21T15:19+0300
dünya
abd
insan hakları savunucusu
insan hakları aktivistleri
donald trump
amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu)
new hampshire
mahkeme
dava
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Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) bildirdiği üzere, ABD’li insan hakları savunucuları, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kısıtlayan kararname nedeniyle Donald Trump yönetimine dava açtı.ACLU tarafından yayınlanan basın açıklamasında, “Göçmen hakları savunucuları bugün Trump yönetimine, ABD’de doğan bazı çocukların ABD vatandaşlığından mahrum edilmesini öngören kararnameden dolayı dava açtı” ifadelerine yer verildi.Davanın ACLU tarafından çok sayıda diğer Amerikan insan hakları örgütüyle birlikte New Hampshire eyalet mahkemesinde açıldığı ifade edildi.ACLU Direktörü Anthony Romero, ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık verilmemesinin ‘anayasaya aykırı’ olduğunu ve ‘Amerikan değerlerinden pervasızca ve acımasızca vazgeçilmesi’ anlamına geldiğini açıkladı.Daha önce Trump’ın, ABD’de doğan ancak ebeveynleri vatandaş olmayan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı sona erdiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığı açıklanmıştı. Bu hamle, Trump'ın seçim kampanyası sırasında verdiği vaatlerden biriydi ve göçmenlik politikalarını sıkılaştırma hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.Anayasa'da yer alan bu maddenin değişmesi için Kongre'nin her iki kanadında üçte iki oy birliği gerekmekte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-dogumdan-gelen-vatandaslik-hakkini-veto-etti-tartisilan-kararnameyi-imzaladi-1092898946.html
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abd, insan hakları savunucusu, insan hakları aktivistleri, donald trump, amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu), new hampshire, mahkeme, dava
abd, insan hakları savunucusu, insan hakları aktivistleri, donald trump, amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu), new hampshire, mahkeme, dava
İnsan hakları savunucuları, Trump’ın yeni kararnamesi nedeniyle dava açtı
ABD’li insan hakları savunucularının, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kısıtlayan kararname nedeniyle Donald Trump yönetimine dava açtığı bildirildi.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) bildirdiği üzere, ABD’li insan hakları savunucuları, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kısıtlayan kararname nedeniyle Donald Trump yönetimine dava açtı.
ACLU tarafından yayınlanan basın açıklamasında, “Göçmen hakları savunucuları bugün Trump yönetimine, ABD’de doğan bazı çocukların ABD vatandaşlığından mahrum edilmesini öngören kararnameden dolayı dava açtı” ifadelerine yer verildi.
Davanın ACLU tarafından çok sayıda diğer Amerikan insan hakları örgütüyle birlikte New Hampshire eyalet mahkemesinde açıldığı ifade edildi.
ACLU Direktörü Anthony Romero, ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık verilmemesinin ‘anayasaya aykırı’ olduğunu ve ‘Amerikan değerlerinden pervasızca ve acımasızca vazgeçilmesi’ anlamına geldiğini açıkladı.
Daha önce Trump’ın, ABD’de doğan ancak ebeveynleri vatandaş olmayan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı sona erdiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığı açıklanmıştı. Bu hamle, Trump'ın seçim kampanyası sırasında verdiği vaatlerden biriydi ve göçmenlik politikalarını sıkılaştırma hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Anayasa'da yer alan bu maddenin değişmesi için Kongre'nin her iki kanadında üçte iki oy birliği gerekmekte.