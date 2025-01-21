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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Sputnik Türkiye
Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, kartalkaya, bolu, yangın felaketi
фото, fotoğraf, kartalkaya, bolu, yangın felaketi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası

11:54 21.01.2025
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Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle restoran katında başlayan yangında, 10 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi ise yaralandı.
© AA / İbrahim Yozoğlu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde bulunan bazı kişilerin bulunduğu odanın camından çarşaf sarkıttıkları görüldü.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi&#x27;ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde bulunan bazı kişilerin bulunduğu odanın camından çarşaf sarkıttıkları görüldü. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / İbrahim Yozoğlu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde bulunan bazı kişilerin bulunduğu odanın camından çarşaf sarkıttıkları görüldü.

© AA / İbrahim Yozoğlu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a ; yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 10&#x27;a ; yaralı sayısının ise 32&#x27;ye yükseldiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / İbrahim Yozoğlu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a ; yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiğini açıkladı.

© AA / İbrahim Yozoğlu

Bölgeye sahra hastanesi kurulurken yaralıların tedavileri kurulan hastanede yapılıyor. Yangınla ilgili paylaşılan görüntülerde, otelde kalanların camlardan çarşaf sarkıtarak kurtulmaya çalıştıkları yer aldı.

Bölgeye sahra hastanesi kurulurken yaralıların tedavileri kurulan hastanede yapılıyor. Yangınla ilgili paylaşılan görüntülerde, otelde kalanların camlardan çarşaf sarkıtarak kurtulmaya çalıştıkları yer aldı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / İbrahim Yozoğlu

Bölgeye sahra hastanesi kurulurken yaralıların tedavileri kurulan hastanede yapılıyor. Yangınla ilgili paylaşılan görüntülerde, otelde kalanların camlardan çarşaf sarkıtarak kurtulmaya çalıştıkları yer aldı.

© AA / İbrahim Yozoğlu

Yangın sırasında otelde 234 kişinin bulunduğu öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edildi.

Yangın sırasında otelde 234 kişinin bulunduğu öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / İbrahim Yozoğlu

Yangın sırasında otelde 234 kişinin bulunduğu öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edildi.

© AA / İbrahim Yozoğlu

Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, Radyo Sputnik'eyaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ancak bazı katlarda devam ettiğini bildirerek"Burası bölgenin en eski oteli. Bir tarafı 13 katlı, bir tarafı 8 katlı" açıklamasını yaptı.

Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, Radyo Sputnik&#x27;eyaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ancak bazı katlarda devam ettiğini bildirerek&quot;Burası bölgenin en eski oteli. Bir tarafı 13 katlı, bir tarafı 8 katlı&quot; açıklamasını yaptı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / İbrahim Yozoğlu

Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, Radyo Sputnik'eyaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ancak bazı katlarda devam ettiğini bildirerek"Burası bölgenin en eski oteli. Bir tarafı 13 katlı, bir tarafı 8 katlı" açıklamasını yaptı.

© AA / İbrahim Yozoğlu

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yangınla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yangınla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / İbrahim Yozoğlu

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yangınla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

© AA / İbrahim Yozoğlu

Bolu'daki yangın faciasında otelin kayak eğitmeninin canlı yayında söyledikleri ise kahretti. Kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, bazı öğrencilerini aradığını ve onlara ulaşamadığını anlattı.

Bolu&#x27;daki yangın faciasında otelin kayak eğitmeninin canlı yayında söyledikleri ise kahretti. Kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, bazı öğrencilerini aradığını ve onlara ulaşamadığını anlattı. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / İbrahim Yozoğlu

Bolu'daki yangın faciasında otelin kayak eğitmeninin canlı yayında söyledikleri ise kahretti. Kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, bazı öğrencilerini aradığını ve onlara ulaşamadığını anlattı.

© AA / İbrahim Yozoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya&#x27;daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / İbrahim Yozoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

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