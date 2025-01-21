Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası

Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle restoran katında başlayan yangında, 10 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi ise yaralandı.