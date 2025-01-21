Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde bulunan bazı kişilerin bulunduğu odanın camından çarşaf sarkıttıkları görüldü.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Otelde bulunan bazı kişilerin bulunduğu odanın camından çarşaf sarkıttıkları görüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a ; yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a ; yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiğini açıkladı.
Bölgeye sahra hastanesi kurulurken yaralıların tedavileri kurulan hastanede yapılıyor. Yangınla ilgili paylaşılan görüntülerde, otelde kalanların camlardan çarşaf sarkıtarak kurtulmaya çalıştıkları yer aldı.
Bölgeye sahra hastanesi kurulurken yaralıların tedavileri kurulan hastanede yapılıyor. Yangınla ilgili paylaşılan görüntülerde, otelde kalanların camlardan çarşaf sarkıtarak kurtulmaya çalıştıkları yer aldı.
Yangın sırasında otelde 234 kişinin bulunduğu öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edildi.
Yangın sırasında otelde 234 kişinin bulunduğu öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, oteldeki misafirler ve personel hızla tahliye edildi.
Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, Radyo Sputnik'eyaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ancak bazı katlarda devam ettiğini bildirerek"Burası bölgenin en eski oteli. Bir tarafı 13 katlı, bir tarafı 8 katlı" açıklamasını yaptı.
Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, Radyo Sputnik'eyaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ancak bazı katlarda devam ettiğini bildirerek"Burası bölgenin en eski oteli. Bir tarafı 13 katlı, bir tarafı 8 katlı" açıklamasını yaptı.
Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yangınla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yangınla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bolu'daki yangın faciasında otelin kayak eğitmeninin canlı yayında söyledikleri ise kahretti. Kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, bazı öğrencilerini aradığını ve onlara ulaşamadığını anlattı.
Bolu'daki yangın faciasında otelin kayak eğitmeninin canlı yayında söyledikleri ise kahretti. Kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, bazı öğrencilerini aradığını ve onlara ulaşamadığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı