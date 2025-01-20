https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kuafordeki-tehlike-yaralanma-ve-felc-riski-var-1092858644.html

Kuafördeki tehlike: Yaralanma ve felç riski var

Kuafördeki tehlike: Yaralanma ve felç riski var

Sputnik Türkiye

Her gün kadınların kuaförde saçını yıkamak için kullanılan lavabonun başta boyun sağlığı dahil ciddi tehlikeleri olduğu açıklandı. Bilim insanı Dr. Ashioti... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T13:53+0300

2025-01-20T13:53+0300

2025-01-20T13:53+0300

yaşam

beyin felci

inme

kuaför

bel ve boyun ağrısı

güzellik salonu inme sendromu (bpss)

boyun ağrısı

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Kuaföre gitmek genellikle kadınlar için rahatlatıcı bir deneyim ancak 'güzellik salonu inme sendromu (BPSS)' olarak bilinen nadir bir rahatsızlık, az sayıda insan için kuaförde saç yıkatmayı ciddi bir sağlık tehdidi haline getirebiliyor. Fizyoloji ve Nörobilim alanında çalışan bilim insanı Dr. Maria Ashioti, kaleme aldığı makaleyle kuaförde kadınları bekleyen tehlike konusunda uyardı. İlk olarak 1993 yılında Amerikalı Nörolog Michael Weintraub tarafından tanımlanan güzellik salonu inme sendromu (BPSS), Weintraub'un bazı hastalarının kuaförde saçlarını yıkattıktan sonra beyin felciyle ilgili ciddi semptomlar geliştirdiğini tespit etmiş. Dr. Ashioti, makalesiyle kuaföre giden kadınların saç yıkatma sırasında başlarını lavabonun kenarından geriye doğru sarkıttıkları sırada gelişebilecek rahatsızlıklara dikkat çekti. Araştırmalar, baş ve boynun lavabonun sert kenarı üzerinde geriye doğru aşırı uzatılmasının BPSS'nin birincil nedeni olduğunu gösterdiğini belirtildi. Alışılmadık boyun pozisyonu, boyun rotasyonu veya ani sarsılma hareketleri, boyun bölgesi etrafındaki yüksek omurga kolonunun omurgalarının, beynin arkasına ve altına kan sağlayan ana kan damarlarından birine doğru itilmesine neden olduğunu belirten Dr. Ashioti, sıkışan veya daralan kan damarlarının ise beyin felcine (inme) sebebiyet verebildiğini vurguladı. BPSS belirtileri arasında baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, bulanık veya daralmış görme, bulantı, kusma, boyunda ağrı ve vücudun bir tarafında bazı felçler yer alıyor hatta bazı hastalar, bilinç kaybı da yaşıyor. Ne yapmalı?Dr. Ashioti, BPSS konusunda endişeleri olanların veya ters yıkama lavabosunu kullanırken ağrı ve rahatsızlık hissedenlerin, başlarını lavabonun kenarından geriye doğru uzatmak yerine öne doğru eğilmeyi tavsiye ediyor. Mümkün değilse, saç yıkama sırasında boyun desteği istenebilir. Saçın yıkanma hızı, ne kadar sürdüğü ve yıkama sırasında baş ve boyuna uygulanan herhangi bir kuvvet veya sarsma hareketi riske katkıda bulunur. Nazik bir yıkama talep edilebilir, ters yıkamada gerekenden daha uzun süre kalmamaya çalışılabilir ve yıkama sırasında herhangi bir rahatsızlık hissedenler ise kuaförü bilgilendirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kuaforde-boyattigi-saclari-dokuldu-anayasa-mahkemesinden-dikkat-ceken-karar-1090132645.html

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beyin felci, inme, kuaför, bel ve boyun ağrısı, güzellik salonu inme sendromu (bpss), boyun ağrısı