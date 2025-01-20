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Frankenstein'ı yazarken üvey kız kardeşinin intiharından etkilenmiş
Frankenstein'ı yazarken üvey kız kardeşinin intiharından etkilenmiş
Sputnik Türkiye
Ünlü Frankenstein romanının yazarı Mary Shelly'in yayınlanan günlüklerine göre, ünlü romanını üvey kız kardeşinin intiharından etkilenerek yazmış. Yazarın... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T15:28+0300
2025-01-20T15:28+0300
yaşam
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Ünlü roman yazarı Mary Shelley'nin ilk kez bir arada yayınlanan günlükleri, mektupları ve kısa öykülerine göre Frankenstein'ı yazarken büyük üvey kız kardeşi Fanny Imlay'in gizemli intiharından etkilenmiş. Shelley'in eserlerinde uzman bir isim olan Fiona Sampson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada bu üzücü ölümün ardında 'gizli bir utancın yattığına ve bunun romanı etkilediğine' inanıyor.Mary Shelly'in Frankenstein romanı, tüm zamanların en tanınmış romanları arasında yer alıyor ve onlarca kez filme alındı. Birçok yapıma ise esin kaynağı oldu. Yazarın esin kaynağı olarak korku hikayeleri dahil birçok teori üretilse de Mart 2024'te yayımlanan günlükler, ünlü romanın esin kaynağı olarak farklı bir yöne işaret ediyor. Mary Shelly, 1814 yılında farklı bir isimle bilinen bir yazar ve evli Percy Shelly ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bu dönemde 1816'da önce Percy’nin terk ettiği eşi Harriet, Londra’daki Serpentine Gölü’nde intihar etti. Mary, Percy Shelly ile evlenerek Mary Shelly adını aldı. Mary Shelley'nin annesinin ilk çocuğu olan üvey kız kardeşi Fanny ise Swansea’de bir otel odasında hayatına son verdi. İntiharın nedeni hala gizemini koruyor.Fiona Sampson, olayla ilgili yaptığı açıklamada intihar eden kardeş Fanny'nin Mary Shelly'nin kocası Percy'e zaafı olduğunu, reddedilmiş olabileceğini ve bu yüzden intihar etmiş olabileceği yönünde yorum yapıyor. Percy ve Mary, Percy 1822'de boğularak hayatını kaybedene kadar evli kaldı.
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mary shelley, frankenstein
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Frankenstein'ı yazarken üvey kız kardeşinin intiharından etkilenmiş

15:28 20.01.2025
© AP Photo / Charlie NeibergallFrankenstein'ı yazarken üvey kız kardeşinden esinlenmiş
Frankenstein'ı yazarken üvey kız kardeşinden esinlenmiş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Charlie Neibergall
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Ünlü Frankenstein romanının yazarı Mary Shelly'in yayınlanan günlüklerine göre, ünlü romanını üvey kız kardeşinin intiharından etkilenerek yazmış. Yazarın günlüklerinden yola çıkan Fiona Sampson adlı Mary Shelly uzmanı, kardeşin Mary Shelly'in kocasına zaafı olduğunu, reddedildiğini ve daha sonrada intihar ettiği yönünde görüş bildiriyor.
Ünlü roman yazarı Mary Shelley'nin ilk kez bir arada yayınlanan günlükleri, mektupları ve kısa öykülerine göre Frankenstein'ı yazarken büyük üvey kız kardeşi Fanny Imlay'in gizemli intiharından etkilenmiş. Shelley'in eserlerinde uzman bir isim olan Fiona Sampson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada bu üzücü ölümün ardında 'gizli bir utancın yattığına ve bunun romanı etkilediğine' inanıyor.
Mary Shelly'in Frankenstein romanı, tüm zamanların en tanınmış romanları arasında yer alıyor ve onlarca kez filme alındı. Birçok yapıma ise esin kaynağı oldu. Yazarın esin kaynağı olarak korku hikayeleri dahil birçok teori üretilse de Mart 2024'te yayımlanan günlükler, ünlü romanın esin kaynağı olarak farklı bir yöne işaret ediyor.
Mary Shelly, 1814 yılında farklı bir isimle bilinen bir yazar ve evli Percy Shelly ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bu dönemde 1816'da önce Percy’nin terk ettiği eşi Harriet, Londra’daki Serpentine Gölü’nde intihar etti. Mary, Percy Shelly ile evlenerek Mary Shelly adını aldı. Mary Shelley'nin annesinin ilk çocuğu olan üvey kız kardeşi Fanny ise Swansea’de bir otel odasında hayatına son verdi. İntiharın nedeni hala gizemini koruyor.
Fiona Sampson, olayla ilgili yaptığı açıklamada intihar eden kardeş Fanny'nin Mary Shelly'nin kocası Percy'e zaafı olduğunu, reddedilmiş olabileceğini ve bu yüzden intihar etmiş olabileceği yönünde yorum yapıyor. Percy ve Mary, Percy 1822'de boğularak hayatını kaybedene kadar evli kaldı.
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