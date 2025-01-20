https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-sivasta-deprem-1092846346.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Sivas'ta deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Sivas'ta deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, sabahın erken saatlerinde Sivas'ta son dakika deprem olduğunu duyurdu. Sivas'ta 3.2... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T04:57+0300
2025-01-20T04:57+0300
2025-01-20T05:04+0300
son depremler
kandilli rasathanesi
afad
son dakika
deprem
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Sivas, sabahın erken saatlerinde hafif bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, saat 04.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü.Son dakika depremler listesiTürkiye genelinde meydana gelen tüm depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Vatandaşlar ise sarsıntı hissettiklerinde hemen "Az önce deprem mi oldu?, "En son deprem nerede?" sorusunun yanıtını arıyor.20 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen depremlerin büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileri, AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bu listeler, yaşanan her sarsıntıyı anlık olarak güncelleyerek kamuoyuna sunuyor.
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Sivas'ta deprem
04:57 20.01.2025 (güncellendi: 05:04 20.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, sabahın erken saatlerinde Sivas'ta son dakika deprem olduğunu duyurdu. Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü.
Sivas, sabahın erken saatlerinde hafif bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, saat 04.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika depremler listesi
Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Vatandaşlar ise sarsıntı hissettiklerinde hemen "Az önce deprem mi oldu?, "En son deprem nerede?" sorusunun yanıtını arıyor.
20 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen depremlerin büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileri, AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bu listeler, yaşanan her sarsıntıyı anlık olarak güncelleyerek kamuoyuna sunuyor.