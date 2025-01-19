https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/yakin-zamanda-telefon-ile-aramisti-trump-cini----ziyaret-etmek-istiyor--1092830656.html

Yakın zamanda telefon ile aramıştı: 'Trump, Çin'i ziyaret etmek istiyor'

Yakın zamanda telefon ile aramıştı: 'Trump, Çin'i ziyaret etmek istiyor'

Sputnik Türkiye

Başkan Trump, görevdeki ilk 100 gününde Çin’e gitmek istediğini danışmanlarına iletti. İkili yakın zamanda telefon ile görüşmüştü. 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T08:56+0300

2025-01-19T08:56+0300

2025-01-19T08:56+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine başlarken danışmanlarına, görevdeki ilk 100 günü içinde Çin’e bir ziyaret gerçekleştirme isteğini dile getirdi. Batı basınının haberine göre, Trump bu ziyarete sıcak baksada henüz nihai bir karar alınmadı.Trump, ikinci dönemine 20 Ocak Pazartesi günü yemin ederek başlayacak. Daha önce, ilk döneminin ilk yılında 2017’de Pekin’i ziyaret etmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin daveti üzerine, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in özel temsilcisi olan Başkan Yardımcısı Han Zheng’in Trump’ın Washington D.C.’deki yemin törenine katılacağını duyurdu. Aynı gün Şi Cinping ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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çin, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, abd, başkan, wall street journal