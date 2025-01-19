https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/kizilhac-gazzedeki-rehinelerin-serbest-birakilmasi-operasyonuna-katilmaya-haziriz-1092829385.html
Kızılhaç: Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması operasyonuna katılmaya hazırız
Kızılhaç: Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması operasyonuna katılmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki rehine ve tutukluların serbest bırakılması operasyonuna katılmaya hazır olduğunu açıkladı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T00:43+0300
2025-01-19T00:43+0300
2025-01-19T00:42+0300
dünya
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
israil
hamas
ateşkes
anlaşma
gazze
cenevre
filistin
rehine
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada ICRC’nin İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma doğrultusunda rehine ve tutukluların takası operasyonunun gerekli tüm yönlerini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.Sözcü, “İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında ailelerin yeniden bir araya gelmesini ve Gazze'ye kritik önemdeki insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak tarafların anlaşmasını uygulamaya hazırız” dedi.ICRC'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığını belirten sözcü, “ICRC, tarafların mutabakatı doğrultusunda hem rehinelerin hem de tutukluların serbest bırakılması ve transferinin yanı sıra Gazze'ye insani yardımın artırılmasını içeren geniş çaplı bir operasyona hazırlanıyor” diye konuştu.Sözcü ayrıca, bu tür operasyonlara hazırlığın ulaşım lojistiğinden, personel sayısının artırılmasına ve malzemelerin dağıtılmasının yanı sıra doktorlar da dahil olmak üzere serbest bırakılan kişileri kabul edecek personelin eğitimi ve dikkatli güvenlik planlamasına kadar birçok yönü içerdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-anlasmasinin-detaylari-ortaya-cikti-1092824025.html
israil
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uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), israil, hamas, ateşkes, anlaşma, gazze, cenevre, filistin, rehine, takas, operasyon, insani yardım
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), israil, hamas, ateşkes, anlaşma, gazze, cenevre, filistin, rehine, takas, operasyon, insani yardım
Kızılhaç: Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması operasyonuna katılmaya hazırız
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki rehine ve tutukluların serbest bırakılması operasyonuna katılmaya hazır olduğunu açıkladı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada ICRC’nin İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma doğrultusunda rehine ve tutukluların takası operasyonunun gerekli tüm yönlerini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.
Sözcü, “İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında ailelerin yeniden bir araya gelmesini ve Gazze'ye kritik önemdeki insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak tarafların anlaşmasını uygulamaya hazırız” dedi.
ICRC'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığını belirten sözcü, “ICRC, tarafların mutabakatı doğrultusunda hem rehinelerin hem de tutukluların serbest bırakılması ve transferinin yanı sıra Gazze'ye insani yardımın artırılmasını içeren geniş çaplı bir operasyona hazırlanıyor” diye konuştu.
Sözcü ayrıca, bu tür operasyonlara hazırlığın ulaşım lojistiğinden, personel sayısının artırılmasına ve malzemelerin dağıtılmasının yanı sıra doktorlar da dahil olmak üzere serbest bırakılan kişileri kabul edecek personelin eğitimi ve dikkatli güvenlik planlamasına kadar birçok yönü içerdiğini kaydetti.