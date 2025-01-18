https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ukraynali-esir-anlatti-ingiltere-ve-fransada-ukraynalilar-ikinci-sinif-insanlar-olarak-goruluyor-1092815250.html

Ukraynalı esir anlattı: İngiltere ve Fransa’da Ukraynalılar ikinci sınıf insanlar olarak görülüyor

Ukraynalı esir anlattı: İngiltere ve Fransa’da Ukraynalılar ikinci sınıf insanlar olarak görülüyor

Sputnik Türkiye

Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı sınır muhafızlarından Müfettiş Bıçko, İngiltere ve Fransa’da insanların Ukrayna vatandaşlarını ikinci sınıf insanlar olarak... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T12:08+0300

2025-01-18T12:08+0300

2025-01-18T12:08+0300

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Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi’nin askeri, Müfettiş Aleksandr Bıçko, İngiltere ve Fransa’da yerli halkın Ukrayna vatandaşlarını ikinci sınıf insanlar olarak gördüklerine bizzat tanık olduğunu anlattı."Gezdim dolaştım, İngiltere’yi, Fransa’yı gördüm, oradaki insanların bize bir tür Aborijin gibi davrandığını gördüm" diye anlatan Bıçko, şunları ekledi:İngiltere ve Fransa’daki NATO üslerinde gördüğü askeri eğitimden de bahseden Bıçko, İngiltere’deki Warcope Üssü’nde ve Fransa’daki La Courtine eğitim merkezinde verilen eğitimin Ukrayna’daki çatışmanın gerçek koşullarına, özellikle de insansız hava araçları (İHA) kullanımı açısından hiç te uygun olmadığını, eski yöntemlerin kullanıldığını anlattı.

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ukrayna, ukrayna sınır muhafızlığı, savaş esiri, ukraynalı, ukraynalı mültecilerin durumu, avrupa, ingiltere, fransa, aborjinler