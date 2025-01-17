https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/alkollu-arac-kullanarak-bir-kisinin-olumune-neden-olan-surucuyu-avukati-ben-de-alkollu-arac-1092799853.html

Avukatı, alkollü kullandığı araçla bir kişiyi öldüren müvekkilini böyle savundu: 'Ben de alkollü araç kullanıyorum'

Avukatı, alkollü kullandığı araçla bir kişiyi öldüren müvekkilini böyle savundu: 'Ben de alkollü araç kullanıyorum'

Sputnik Türkiye

Edirne'de alkollü olarak kullandığı araçla çarptığı doktor Barçın Barı'nın ölümüne neden olan müvekkilini savunan avukat, "Ben de alkollü araç kullanıyorum... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T18:55+0300

2025-01-17T18:55+0300

2025-01-17T19:01+0300

türkiye

edirne

alkollü araç kullanımı

trafik kazası

barçın barı

avukat demirkan çağlayan

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Edirne'de 300 promil alkollü olarak kullandığı araçla bisiklet süren doktor Barçın Barı'ya çarparak ölümüne neden olan ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücü hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sürücü B.K.'nin avukatı Demirkan Çağlayan ise Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu iddia ederken, "Birçok insan alkol tüketip araç kullanır. Ben de alkollü araç kullanıyorum, yakalandığı takdirde ceza yazılsın" sözleriyle müvekkilini savundu. Edirne'de otomobilin, bindiği bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden doktor Barçın Barı'nın davasının Edirne Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildi. Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Barı'nın yakınları, tutuklu sanık B.K. ve taraf avukatları katıldı.Olası kastla öldürme suçundan yargılanması talep edildiCumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, bilinçli taksirle ölüme neden olmasından dolayı en üst sınırdan ceza almasını talep etti. Müşteki avukatı Aydolu Karakoç, savunmasında Edirne'de alkollü trafik kazalarının terör eylemleri haline geldiğini söyledi. Sanığın daha önce de alkollü araç kullanmaktan cezalar aldığını vurgulayan Karakoç, eldeki deliller neticesinde sanığın olası kastla öldürme suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. Avukatlar sanığın 300 promil alkollü şekilde direksiyona geçtiğini; olası kastla öldürme suçundan yargılanması gerektiğini ifade etti.İki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmışHakimin sorusu üzerine tutuklu sanık B.K. alkollü araç kullanmaktan dolayı olay günü de ehliyetinin olmadığını anlattı. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığını belirten B.K, "Pişmanım, başka diyecek bir şeyim yok. Aracı yeni almıştım noter işleminden daha 24 saat geçmemişti. Torpidodaki 80 bin lira da araç takasından kalan paraydı." dedi.Ben de alkollü araç kullanıyorumSanık avukatı Demirkan Çağlayan, alkollü araç kullanmanın terör eylemi gibi algılanmaması gerektiğini savundu. Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu iddia eden Çağlayan, "Birçok insan alkol tüketip araç kullanır. Ben de alkollü araç kullanıyorum, yakalandığı takdirde ceza yazılsın." diye konuştu. Barı'nın kask ve reflektörünün olmadığını savunan Çağlayan, müvekkilinin tahliyesini talep etti.Sanık avukatı Hakan Yalçıntuğ da benzer kazalardan ve mahkemelerin verdiği kararlardan örnekler vererek müvekkilinin tahliyesini istedi.Mahkeme, ağır cezada yargılanmasına karar verdiKarar arasının ardından mahkeme, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek olayın bilinçli taksirle öldürme olmadığını, olası kast hükümlerine girdiği gerekçesiyle suçun alt ve üst ceza sınırı değiştiği için Asliye Ceza Mahkemesinin değil, Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili mahkeme olduğuna kanaat getirdi.Barı'nın eşi Aslı Barı, mahkeme çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın bir nebzede olsa yüreklerine su serptiğini söyledi. Eşinin geri gelmeyeceğini bildiğini belirten Barı, "Bir kısım da olsa adalet yerini buldu." dedi. Barı, hukuk sürecinin devam edeceğini, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

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