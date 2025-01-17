https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/akaryakita-yeni-zam-geliyor-benzin-ve-motorin-fiyatlari-ne-kadar-1092774393.html
Akaryakıta yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Akaryakıta yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
16 Ocak itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Benzine ise yarından itibaren yeni bir zam bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T09:43+0300
2025-01-17T09:43+0300
2025-01-17T09:44+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. 16 Ocak’ta motorin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzin fiyatlarına ise yarından itibaren zam bekleniyor. Benzinin litre fiyatı 91 kuruş zamlanacak.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul’da motorinin litre fiyatı 47.24 TL'den satılıyor. Benzinin litre fiyatı ise 45.32 TL olarak belirlendi. LPG ise Avrupa yakasında 26.49 TL, Anadolu yakasında ise 25.89 TL seviyesinde.Ankara ve iİzmir’de fiyatlar daha yüksekAnkara’da motorin litre fiyatı 47.90 TL, benzin litre fiyatı ise 45.82 TL seviyesinde. İzmir’de ise motorin litre fiyatı 48.30 TL, benzin litre fiyatı ise 46.19 TL oldu. LPG fiyatları ise Ankara’da 26.39 TL, İzmir’de 26.24 TL seviyelerinde bulunuyor.Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bu durum, hem motorin hem de benzin fiyatlarının düzenli olarak güncellenmesine neden oluyor.Akaryakıtta zam devam edebilirBenzin fiyatlarına beklenen zammın ardından, Brent petrol ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin olabileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/emekli-bayram-ikramiyelerinde-beklenen-zam-orani-aciklandi-sgk-uzmani-rakami-duyurdu-1092772077.html
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Akaryakıta yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
09:43 17.01.2025 (güncellendi: 09:44 17.01.2025)
16 Ocak itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Benzine ise yarından itibaren yeni bir zam bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları güncellendi. Motorin litre fiyatı İstanbul’da 47.24 TL, Ankara’da 47.90 TL, İzmir’de ise 48.30 TL oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. 16 Ocak’ta motorin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzin fiyatlarına ise yarından itibaren zam bekleniyor. Benzinin litre fiyatı 91 kuruş zamlanacak.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul’da motorinin litre fiyatı 47.24 TL'den satılıyor. Benzinin litre fiyatı ise 45.32 TL olarak belirlendi. LPG ise Avrupa yakasında 26.49 TL, Anadolu yakasında ise 25.89 TL seviyesinde.
Ankara ve iİzmir’de fiyatlar daha yüksek
Ankara’da motorin litre fiyatı 47.90 TL, benzin litre fiyatı ise 45.82 TL seviyesinde. İzmir’de ise motorin litre fiyatı 48.30 TL, benzin litre fiyatı ise 46.19 TL oldu. LPG fiyatları ise Ankara’da 26.39 TL, İzmir’de 26.24 TL seviyelerinde bulunuyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bu durum, hem motorin hem de benzin fiyatlarının düzenli olarak güncellenmesine neden oluyor.
Akaryakıtta zam devam edebilir
Benzin fiyatlarına beklenen zammın ardından, Brent petrol ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin olabileceği öngörülüyor.