https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/akaryakita-yeni-zam-geliyor-benzin-ve-motorin-fiyatlari-ne-kadar-1092774393.html

Akaryakıta yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıta yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

16 Ocak itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Benzine ise yarından itibaren yeni bir zam bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T09:43+0300

2025-01-17T09:43+0300

2025-01-17T09:44+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. 16 Ocak’ta motorin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzin fiyatlarına ise yarından itibaren zam bekleniyor. Benzinin litre fiyatı 91 kuruş zamlanacak.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul’da motorinin litre fiyatı 47.24 TL'den satılıyor. Benzinin litre fiyatı ise 45.32 TL olarak belirlendi. LPG ise Avrupa yakasında 26.49 TL, Anadolu yakasında ise 25.89 TL seviyesinde.Ankara ve iİzmir’de fiyatlar daha yüksekAnkara’da motorin litre fiyatı 47.90 TL, benzin litre fiyatı ise 45.82 TL seviyesinde. İzmir’de ise motorin litre fiyatı 48.30 TL, benzin litre fiyatı ise 46.19 TL oldu. LPG fiyatları ise Ankara’da 26.39 TL, İzmir’de 26.24 TL seviyelerinde bulunuyor.Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bu durum, hem motorin hem de benzin fiyatlarının düzenli olarak güncellenmesine neden oluyor.Akaryakıtta zam devam edebilirBenzin fiyatlarına beklenen zammın ardından, Brent petrol ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin olabileceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/emekli-bayram-ikramiyelerinde-beklenen-zam-orani-aciklandi-sgk-uzmani-rakami-duyurdu-1092772077.html

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