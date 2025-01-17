https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/80-yil-once-bugun-varsova-nazi-isgalinden-kurtuldu-1092798679.html
80 yıl önce bugün Varşova, Nazi işgalinden kurtuldu
80 yıl önce bugün Varşova, Nazi işgalinden kurtuldu
Sputnik Türkiye
17 Ocak 1945 tarihinde, Polonya'nın başkenti Varşova, Sovyet Kızıl Ordu birlikleriyle Polonya Halk Ordusu tarafından Nazi Almanyası'nın işgalinden tamamen... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T19:03+0300
2025-01-17T19:03+0300
2025-01-17T19:18+0300
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nazi almanyası
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ikinci dünya savaşı
büyük anavatan savaşı
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5 yıl ve 111 gün boyunca Nazi işgalinin altında bulunan ve çok büyük zarar gören Polonya'nın başkentini kurtarma harekatının tarihçesi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, varşova, polonya, nazi almanyası, sscb, инфографика, nazi, ikinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, kızıl ordu
infografik, varşova, polonya, nazi almanyası, sscb, инфографика, nazi, ikinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, kızıl ordu
80 yıl önce bugün Varşova, Nazi işgalinden kurtuldu
19:03 17.01.2025 (güncellendi: 19:18 17.01.2025)
17 Ocak 1945 tarihinde, Polonya'nın başkenti Varşova, Sovyet Kızıl Ordu birlikleriyle Polonya Halk Ordusu tarafından Nazi Almanyası'nın işgalinden tamamen kurtarıldı.
5 yıl ve 111 gün boyunca Nazi işgalinin altında bulunan ve çok büyük zarar gören Polonya'nın başkentini kurtarma harekatının tarihçesi, Sputnik'in infografiğinde.