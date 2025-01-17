https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/80-yil-once-bugun-varsova-nazi-isgalinden-kurtuldu-1092798679.html

80 yıl önce bugün Varşova, Nazi işgalinden kurtuldu

80 yıl önce bugün Varşova, Nazi işgalinden kurtuldu

Sputnik Türkiye

17 Ocak 1945 tarihinde, Polonya'nın başkenti Varşova, Sovyet Kızıl Ordu birlikleriyle Polonya Halk Ordusu tarafından Nazi Almanyası'nın işgalinden tamamen... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T19:03+0300

2025-01-17T19:03+0300

2025-01-17T19:18+0300

multimedya

infografik

varşova

polonya

nazi almanyası

sscb

nazi

ikinci dünya savaşı

büyük anavatan savaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092798524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b038c541639e21563eb54730c76dd846.png

5 yıl ve 111 gün boyunca Nazi işgalinin altında bulunan ve çok büyük zarar gören Polonya'nın başkentini kurtarma harekatının tarihçesi, Sputnik'in infografiğinde.

varşova

polonya

sscb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, varşova, polonya, nazi almanyası, sscb, инфографика, nazi, ikinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, kızıl ordu