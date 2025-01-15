Kış turizminin gözde merkezlerinden Kartepe'de kar sevinci: Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin en gözde kış turizm noktalarından biri olan Kartepe, beyazlara büründü. Dün geçeden beri etkili olan kar yağışlarının 3 gün devam etmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde 45 cm bulan kar kalınlığı artmaya devam ederse kayak pistlerinin kullanıma açılacağı bildirildi.