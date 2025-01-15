Kış turizminin gözde merkezlerinden Kartepe'de kar sevinci: Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin en gözde kış turizm noktalarından biri olan Kartepe, beyazlara büründü. Dün geçeden beri etkili olan kar yağışlarının 3 gün devam etmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde 45 cm bulan kar kalınlığı artmaya devam ederse kayak pistlerinin kullanıma açılacağı bildirildi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de dün etkili olan yağmur, geç saatlerde kar yağışı etkili oldu. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kış turizmin önemli bölgelerinden biri.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de dün etkili olan yağmur, geç saatlerde kar yağışı etkili oldu. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kış turizmin önemli bölgelerinden biri.
Kocaeli'nin bir ilçesi olan Kartepe, kış mevsiminde kayak ve snowboard sporları yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kartepe'de kar sporları dışında yamaç paraşütü, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği yapılabilir.
Kocaeli'nin bir ilçesi olan Kartepe, kış mevsiminde kayak ve snowboard sporları yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kartepe'de kar sporları dışında yamaç paraşütü, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği yapılabilir.