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İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı: Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı: Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
Sputnik Türkiye
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kararı Gazze'de sevinçle karşılandı. Yaklaşık 15 aydır süren çatışmaların ardından gelen bu karar, bölge halkı tarafından... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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фото, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, gazze limanı, gazze ablukası, gazze protestosu, barış, barış görüşmeleri, ateşkes, ateşkes anlaşması
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İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı: Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi

21:41 15.01.2025 (güncellendi: 21:45 15.01.2025)
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Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kararı Gazze'de sevinçle karşılandı. Yaklaşık 15 aydır süren çatışmaların ardından gelen bu karar, bölge halkı tarafından umut ve mutlulukla karşılandı.
© AA / Mahmoud Bassam

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı. Filistinliler, Gazze'de sevinç gösterisinde bulundu.

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı. Filistinliler, Gazze&#x27;de sevinç gösterisinde bulundu. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Mahmoud Bassam

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı. Filistinliler, Gazze'de sevinç gösterisinde bulundu.

© AA / Mahmoud Bassam

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması üzerine Filistinliler Han Yunus kenti meydanında toplandı.

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması üzerine Filistinliler Han Yunus kenti meydanında toplandı. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Mahmoud Bassam

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması üzerine Filistinliler Han Yunus kenti meydanında toplandı.

© AA / Mahmoud Bassam

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kararı Gazze’de sevinçle karşılandı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kararı Gazze’de sevinçle karşılandı. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Mahmoud Bassam

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kararı Gazze’de sevinçle karşılandı.

© AA / Mahmoud BassamABD'nin seçilmiş başkanı Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sevinç gösterisinde bulundu. ( Mahmoud Bassam - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mahmoud Bassam
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