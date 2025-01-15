https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/israil-ile-hamas-arasinda-ateskes-saglandi-gazzede-sevinc-gosterileri-duzenlendi-1092722972.html
İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı: Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı: Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
Sputnik Türkiye
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kararı Gazze'de sevinçle karşılandı. Yaklaşık 15 aydır süren çatışmaların ardından gelen bu karar, bölge halkı tarafından... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T21:41+0300
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фото, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, gazze limanı, gazze ablukası, gazze protestosu, barış, barış görüşmeleri, ateşkes, ateşkes anlaşması
фото, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, gazze limanı, gazze ablukası, gazze protestosu, barış, barış görüşmeleri, ateşkes, ateşkes anlaşması
İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı: Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:41 15.01.2025 (güncellendi: 21:45 15.01.2025)
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes kararı Gazze'de sevinçle karşılandı. Yaklaşık 15 aydır süren çatışmaların ardından gelen bu karar, bölge halkı tarafından umut ve mutlulukla karşılandı.