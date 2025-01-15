https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/hangi-ulkeler-en-guclu-orduya-sahip-1092714050.html

Hangi ülkeler en güçlü orduya sahip?

Hangi ülkeler en güçlü orduya sahip?

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları açıklandı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:43+0300

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2025-01-15T17:43+0300

multimedya

infografik

global firepower

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Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek sıralandı. Listenin zirvesinde ABD yer alırken, Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye, listenin dokuzuncu sırasında yer alarak dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor. Savunma sanayisinde yerli üretim hamleleri ve bölgesel askeri operasyonlarıyla dikkat çeken Türkiye, NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıkıyor. Rapora göre dünyanın en güçlü 20 ordusu, Sputnik'in infografiğinde.

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