Hangi ülkeler en güçlü orduya sahip?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: İsrail Türkiye’ye karşı tedbir alıyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kuzey Buz Denizi üzerinden deniz ticaret yolunun açılması, Amerikan hegemonyasının en büyük silahını elinden aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Boşanmak için de kredi gerekecek
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gönül Boran Özüpak: ‘Emekli ve emekçiler aza kanaat etme konusunda Nobel ödülüne aday’
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En saçma takıntınız ne?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka teknolojisi ne boyutta?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
15:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
17:41
3 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Tutuklu devlet başkanı Güney Kore tarihine geçti
18:16
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
18:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/hangi-ulkeler-en-guclu-orduya-sahip-1092714050.html
Hangi ülkeler en güçlü orduya sahip?
Hangi ülkeler en güçlü orduya sahip?
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları açıklandı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T17:43+0300
2025-01-15T17:43+0300
multimedya
infografik
global firepower
abd
nato
rusya
türkiye
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092712416_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e14475ef264fc764fbb5033d779a95e.png
Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek sıralandı. Listenin zirvesinde ABD yer alırken, Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye, listenin dokuzuncu sırasında yer alarak dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor. Savunma sanayisinde yerli üretim hamleleri ve bölgesel askeri operasyonlarıyla dikkat çeken Türkiye, NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıkıyor. Rapora göre dünyanın en güçlü 20 ordusu, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092712416_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4ee9d985a830f43f63c16b152d998427.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
infografik, global firepower, abd, nato, rusya, türkiye, çin, инфографика
infografik, global firepower, abd, nato, rusya, türkiye, çin, инфографика

Hangi ülkeler en güçlü orduya sahip?

17:43 15.01.2025
Abone ol
ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları açıklandı.
Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek sıralandı. Listenin zirvesinde ABD yer alırken, Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sıraya yerleşti.
Türkiye, listenin dokuzuncu sırasında yer alarak dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor. Savunma sanayisinde yerli üretim hamleleri ve bölgesel askeri operasyonlarıyla dikkat çeken Türkiye, NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıkıyor.
Rapora göre dünyanın en güçlü 20 ordusu, Sputnik'in infografiğinde.
Hangi ülkeler en güçlü orduya sahip? - Sputnik Türkiye
Hangi ülkeler en güçlü orduya sahip? - Sputnik Türkiye
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала