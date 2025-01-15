Bakan Işıkhan ile İmamoğlu SGK borçlarını görüştü: 'Yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da yükselecek'

"Bir kamu kurumu, başka kamu kurumu olan SGK'ye prim borçlarını nasıl ödeyebilir? Nasıl bir süreç tarifi yapabilir. Makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri paylaştık.

TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız, bazı uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle büyük ihtimalle haftaya pazartesi itibarıyla nasıl uzlaşı sağlayabilirizin masası kurulacak."