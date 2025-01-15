Bakan Işıkhan ile İmamoğlu SGK borçlarını görüştü: 'Yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da yükselecek'
21:37 15.01.2025 (güncellendi: 21:38 15.01.2025)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarEkrem İmamoğlu
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüşen İmamoğlu, SGK borçlarına yönelik yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamlarının da yükseleceğini belirterek, makul bir süre tanıması, belediyelerin başvurularının alınmasının iyi olacağı konusunda bir fikir birliğine varıldığını aktardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi.
Görüşme sonrası bakanlık önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, SGK prim borçlarıyla ilgili yapılan kesintiler ve uygulamalara ilişkin tüm belediyeler adına bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığını aktaran İmamoğlu şunları ifade etti:
"Bir kamu kurumu, başka kamu kurumu olan SGK'ye prim borçlarını nasıl ödeyebilir? Nasıl bir süreç tarifi yapabilir. Makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri paylaştık.
TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız, bazı uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle büyük ihtimalle haftaya pazartesi itibarıyla nasıl uzlaşı sağlayabilirizin masası kurulacak."
'Umarım pazartesi başlayacak olan bu çalışmalar sağlıklı sonuç verir'
Farklı dönemde birikmiş borçların bir anda ödenebilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan İmamoğlu, çalışmaların pazartesi günü başlayacağını şöyle anlattı:
"Yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da yükselecek. Makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık. Bu manada karar birliğine vardık. Umarım pazartesi başlayacak olan bu çalışmalar sağlıklı sonuç verir. Eğer uygun olurlarsa yine bir araya geliriz. Umarım çok sağlıklı bir biçimde ödenebilir. Hep beraber bu işin altından el birliğiyle kalkmış oluruz dedik."