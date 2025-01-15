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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/almanya-turkiyede-uretilen-dubai-cikolatalarina-yasak-getirdi-1092695309.html
Almanya, Türkiye’de üretilen ‘Dubai çikolatalarına’ yasak getirdi
Almanya, Türkiye’de üretilen ‘Dubai çikolatalarına’ yasak getirdi
Sputnik Türkiye
Almanya'da bir mahkeme, 'Dubai el yapımı çikolata' teriminin sadece 'Dubai üretimli' çikolatalar için kullanılabileceğine karar vererek Türkiye üretimli ve... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T12:02+0300
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Almanya basınına yansıyan mahkeme kararına göre ülkedeki bir süpermarket zincirinin, Dubai dışında üretilen "Dubai el yapımı çikolata" satması yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'den ithal Dubai çikolatası getiren bir iş insanının yaptığı 'şikayet üzerine' alınan kararda, ürünün "Dubai el yapımı çikolata" olması için ancak Dubai'de üretilmesi gerektiğine hükmedildi. Ortalama bir tüketicinin bu ürünü, Dubai'de yapıldığını düşünebileceğini ancak söz konusu çikolatanın Türkiye'de üretildiğini belirten mahkeme, ürün ambalajının arka tarafındaki "Orijin: Türkiye' etiketinin bu yanlış anlaşılmayı gidermeye uygun olmadığını vurguladı. 'Dubai tarzı' yazarsa sorun olmazŞikayetçi iş insanının basına yaptığı açıklamada, ürünün üzerinde 'Dubai El Yapımı Çikolata' yazıyorsa ve bu, Türkiye'de üretilmişse bunun 'kabul edilemez' olduğunu ifade edip ambalajda "Dubai tarzı" yazarsa sorun olmayacağını vurguladı.
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dubai, türkiye, almanya, dubai çikolatası orjinal, dubai çikolatası, dubai çikolatası
dubai, türkiye, almanya, dubai çikolatası orjinal, dubai çikolatası, dubai çikolatası

Almanya, Türkiye’de üretilen ‘Dubai çikolatalarına’ yasak getirdi

12:02 15.01.2025
© Fotoğraf : Prof. Karl Lauterbach resmi sosyal medya hesabıAlmanya Sağlık Bakanı Dubai çikolatasının tadını beğenmedi
Almanya Sağlık Bakanı Dubai çikolatasının tadını beğenmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Fotoğraf : Prof. Karl Lauterbach resmi sosyal medya hesabı
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Almanya'da bir mahkeme, 'Dubai el yapımı çikolata' teriminin sadece 'Dubai üretimli' çikolatalar için kullanılabileceğine karar vererek Türkiye üretimli ve üzerinde 'Dubai el yapımı çikolata' yazan ürünün satışını yasakladı.
Almanya basınına yansıyan mahkeme kararına göre ülkedeki bir süpermarket zincirinin, Dubai dışında üretilen "Dubai el yapımı çikolata" satması yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'den ithal Dubai çikolatası getiren bir iş insanının yaptığı 'şikayet üzerine' alınan kararda, ürünün "Dubai el yapımı çikolata" olması için ancak Dubai'de üretilmesi gerektiğine hükmedildi.
Ortalama bir tüketicinin bu ürünü, Dubai'de yapıldığını düşünebileceğini ancak söz konusu çikolatanın Türkiye'de üretildiğini belirten mahkeme, ürün ambalajının arka tarafındaki "Orijin: Türkiye' etiketinin bu yanlış anlaşılmayı gidermeye uygun olmadığını vurguladı.

'Dubai tarzı' yazarsa sorun olmaz

Şikayetçi iş insanının basına yaptığı açıklamada, ürünün üzerinde 'Dubai El Yapımı Çikolata' yazıyorsa ve bu, Türkiye'de üretilmişse bunun 'kabul edilemez' olduğunu ifade edip ambalajda "Dubai tarzı" yazarsa sorun olmayacağını vurguladı.
Dubai çikolatasına farklı bir yorum: Niğde Çikolatası yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
YAŞAM
Dubai çikolatasına farklı bir yorum: Niğde Çikolatası yapıldı
18 Kasım 2024, 09:43
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