https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/almanya-turkiyede-uretilen-dubai-cikolatalarina-yasak-getirdi-1092695309.html

Almanya, Türkiye’de üretilen ‘Dubai çikolatalarına’ yasak getirdi

Almanya, Türkiye’de üretilen ‘Dubai çikolatalarına’ yasak getirdi

Sputnik Türkiye

Almanya'da bir mahkeme, 'Dubai el yapımı çikolata' teriminin sadece 'Dubai üretimli' çikolatalar için kullanılabileceğine karar vererek Türkiye üretimli ve... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T12:02+0300

2025-01-15T12:02+0300

2025-01-15T12:02+0300

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dubai çikolatası orjinal

dubai çikolatası

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Almanya basınına yansıyan mahkeme kararına göre ülkedeki bir süpermarket zincirinin, Dubai dışında üretilen "Dubai el yapımı çikolata" satması yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'den ithal Dubai çikolatası getiren bir iş insanının yaptığı 'şikayet üzerine' alınan kararda, ürünün "Dubai el yapımı çikolata" olması için ancak Dubai'de üretilmesi gerektiğine hükmedildi. Ortalama bir tüketicinin bu ürünü, Dubai'de yapıldığını düşünebileceğini ancak söz konusu çikolatanın Türkiye'de üretildiğini belirten mahkeme, ürün ambalajının arka tarafındaki "Orijin: Türkiye' etiketinin bu yanlış anlaşılmayı gidermeye uygun olmadığını vurguladı. 'Dubai tarzı' yazarsa sorun olmazŞikayetçi iş insanının basına yaptığı açıklamada, ürünün üzerinde 'Dubai El Yapımı Çikolata' yazıyorsa ve bu, Türkiye'de üretilmişse bunun 'kabul edilemez' olduğunu ifade edip ambalajda "Dubai tarzı" yazarsa sorun olmayacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/dubai-cikolatasina-farkli-bir-yorum-nigde-cikolatasi-yapildi-1090502991.html

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