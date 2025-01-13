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Türkiye'de inşaat sektöründe yeni dönem: 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' hakkında merak edilenleri uzmanlar anlattı
Türkiye'de inşaat sektöründe yeni dönem: 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' hakkında merak edilenleri uzmanlar anlattı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022'de yayınladığı yönetmelik, 2025 itibarıyla binalarda enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T15:04+0300
2025-01-13T15:04+0300
görüş
engin keçeli
enerji yatırımcıları derneği (güyad)
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cem özkök
yenilenebilir enerji
yenilenebilir enerji
yenilenebilir enerji
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2022 yılında Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dahilinde binalarda enerji verimliliğine yönelik düzenlemeler getirilmişti. Bu düzenlemelere göre 2025’den itibaren Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az yüzde 10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunlu hale getirildi. Binalarda enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu, inşaat sektörü için ne gibi gereksinimler doğurur? İnşaat sektörü bu uygulamaya hazır mı? Yenilenebilir enerji sektörü bu işe nasıl bakıyor? Türkiye’nin ulusal enerji politikasına nasıl katkı sağlar mı? Sürdürülebilirlik sağlanır mı? Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök ve İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli Sputnik'e anlattı.İnşaat ve yenilenebilir enerji sektörü bu yönetmeliğe nasıl bakıyor?GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, bu yönetmeliğin enerji maliyetlerini azaltacağını özellikle ticari binalarda uzun vadeli ekonomik fayda sağlayacağını belirtti:‘Özellikle küçük ölçekli işletmeler için kurulum maliyetleri caydırıcı olabilir’GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, yönetmeliğin bazı zorluklara da yol açabileceğini ekledi:“Özellikle küçük ölçekli işletmeler için kurulum maliyetleri caydırıcı olabilir. İzin süreçlerinin uzun ve karmaşık olması ise proje geliştirme süreçlerini geciktirebilir. Proje izin süreçlerinin hem kısaltılması hem de daha net olabilmesi için mevzuatsal iyileştirmelerin yapılması faydalı olacaktır.”‘İnşaat sektörü olarak hazırlıklıyız ancak daha çok teknik destek ve eğitim almamız gerekiyor’İNDER Başkanı Engin Keçeli konuya ilişkin şunları söyledi:“1 Ocak 2025’ten itibaren daha önce yüzde 5 olan yenilenebilir enerji kaynağı kullanma oranı yüzde 10’a çıkarıldı. Enerji panelleri, ısı pompaları vb. ürünlerin 2000 m² üzerindeki projelerde kullanım oranı iki katına çıkarılmış oldu. Sektör olarak hazırlıklıyız ancak bu konuda daha çok teknik destek ve eğitim almamız gerekiyor.”‘Binalara entegrasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar da bulunuyor’GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, yenilenebilir enerji sistemlerinin binalara entegrasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:“Öncelikle çatı veya bina zeminlerinin güneş panellerini taşıyacak şekilde güçlendirilmesi gerekebilir. Statik hesap ve uyum kontrol edilmelidir. Ayrıca gölge etkisi, panel verimliliğini ciddi şekilde düşürebilir. Gölgeleme analizleri yapılmalı. Gölgelenme faktörleri minimize edilecek şekilde tasarım ve uygulama yapılmalıdır. Son olarak sistem tasarımının ilgili Türk yönetmeliklerine ve uluslararası standartlara uygun olması sağlanmalıdır.”Sürdürülebilirlik sağlanır mı?Cem Özkök, bu sistemin sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandıracağını söyledi:‘Bunun tüm binalarda kullanılması çok zaman alacaktır’İNDER Başkanı Engin Keçeli, bu sistemlerin tüm binalarda kullanılmasının zaman alacağını belirtti:“Birçok geliştirici firma daha önce de bazı sertifika programları ile bu sistemleri kullanmıştı. Bunun tüm binalarda kullanılması çok zaman alacaktır. Farkındalık yaratmak ,eğitimi artırmak bu sistemleri daha ucuz ve ulaşılabilir hale getirmek gerekir. Ayrıca kullanıcı yani tüketicilerin de bu konuda talepkar olması ile kullanım artacaktır.”
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2025 enerji yönetmeliği, yenilenebilir enerji zorunluluğu, neredeyse sıfır enerjili binalar, enerji kimlik belgesi, bina enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, inşaat sektörü enerji düzenlemeleri, sürdürülebilir bina tasarımı, güneş enerjisi bina entegrasyonu, karbon emisyonlarını azaltma, enerji maliyetlerini düşürme, ticari binalarda enerji tasarrufu, türkiye enerji politikası, paris iklim anlaşması hedefleri, bina enerji maliyetleri, yenilenebilir enerji teşvikleri, binalarda enerji yönetmeliği değişikliği, küçük ölçekli işletmeler enerji maliyetleri, enerji sistemleri kurulum maliyetleri, yenilenebilir enerji farkındalığı, çevre dostu bina tasarımı, teknik destek ve eğitim, enerji verimliliği yönetmeliği, inşaat sektöründe yenilikler, 2025 enerji düzenlemesi, enerji performans sınıfı b, enerji politikaları türkiye
2025 enerji yönetmeliği, yenilenebilir enerji zorunluluğu, neredeyse sıfır enerjili binalar, enerji kimlik belgesi, bina enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, inşaat sektörü enerji düzenlemeleri, sürdürülebilir bina tasarımı, güneş enerjisi bina entegrasyonu, karbon emisyonlarını azaltma, enerji maliyetlerini düşürme, ticari binalarda enerji tasarrufu, türkiye enerji politikası, paris iklim anlaşması hedefleri, bina enerji maliyetleri, yenilenebilir enerji teşvikleri, binalarda enerji yönetmeliği değişikliği, küçük ölçekli işletmeler enerji maliyetleri, enerji sistemleri kurulum maliyetleri, yenilenebilir enerji farkındalığı, çevre dostu bina tasarımı, teknik destek ve eğitim, enerji verimliliği yönetmeliği, inşaat sektöründe yenilikler, 2025 enerji düzenlemesi, enerji performans sınıfı b, enerji politikaları türkiye

Türkiye'de inşaat sektöründe yeni dönem: 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' hakkında merak edilenleri uzmanlar anlattı

15:04 13.01.2025
© İHA / EROL GÜNGÖRDÜÇanakkale'nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
Çanakkale'nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© İHA / EROL GÜNGÖRDÜ
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Başak Koçak
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Özel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022'de yayınladığı yönetmelik, 2025 itibarıyla binalarda enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını zorunlu kılıyor. Peki inşaat sektörü bu uygulamaya hazır mı? Yenilenebilir enerji sektörü bu işe nasıl bakıyor? Sürdürülebilirlik sağlanır mı? Sputnik'in özel haberinde.
2022 yılında Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dahilinde binalarda enerji verimliliğine yönelik düzenlemeler getirilmişti. Bu düzenlemelere göre 2025’den itibaren Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az yüzde 10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunlu hale getirildi. Binalarda enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu, inşaat sektörü için ne gibi gereksinimler doğurur? İnşaat sektörü bu uygulamaya hazır mı? Yenilenebilir enerji sektörü bu işe nasıl bakıyor? Türkiye’nin ulusal enerji politikasına nasıl katkı sağlar mı? Sürdürülebilirlik sağlanır mı? Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök ve İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli Sputnik'e anlattı.

İnşaat ve yenilenebilir enerji sektörü bu yönetmeliğe nasıl bakıyor?

GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, bu yönetmeliğin enerji maliyetlerini azaltacağını özellikle ticari binalarda uzun vadeli ekonomik fayda sağlayacağını belirtti:

Bu yönetmelikle güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile bina enerji maliyetleri ciddi ölçüde düşebilir. Özellikle ticari binalarda uzun vadeli ekonomik fayda sağlar. Ayrıca Karbon emisyonlarının azalmasıyla çevreye olumlu bir etki yaratılır, bu da Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması taahhütlerine ulaşmasını kolaylaştırır. Ek olarak binalar kendi enerjilerini üreterek şebekeye bağımlılıklarını azaltabilir.”

‘Özellikle küçük ölçekli işletmeler için kurulum maliyetleri caydırıcı olabilir’

GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, yönetmeliğin bazı zorluklara da yol açabileceğini ekledi:
“Özellikle küçük ölçekli işletmeler için kurulum maliyetleri caydırıcı olabilir. İzin süreçlerinin uzun ve karmaşık olması ise proje geliştirme süreçlerini geciktirebilir. Proje izin süreçlerinin hem kısaltılması hem de daha net olabilmesi için mevzuatsal iyileştirmelerin yapılması faydalı olacaktır.

‘İnşaat sektörü olarak hazırlıklıyız ancak daha çok teknik destek ve eğitim almamız gerekiyor’

İNDER Başkanı Engin Keçeli konuya ilişkin şunları söyledi:
1 Ocak 2025’ten itibaren daha önce yüzde 5 olan yenilenebilir enerji kaynağı kullanma oranı yüzde 10’a çıkarıldı. Enerji panelleri, ısı pompaları vb. ürünlerin 2000 m² üzerindeki projelerde kullanım oranı iki katına çıkarılmış oldu. Sektör olarak hazırlıklıyız ancak bu konuda daha çok teknik destek ve eğitim almamız gerekiyor.”

“Bu durum maliyet oluşturacaktır ancak daha çok yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak çevreye duyarlı olmak zorundayız. Zamanla kullanım düzeyi daha da artacaktır.”

‘Binalara entegrasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar da bulunuyor’

GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, yenilenebilir enerji sistemlerinin binalara entegrasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:
Öncelikle çatı veya bina zeminlerinin güneş panellerini taşıyacak şekilde güçlendirilmesi gerekebilir. Statik hesap ve uyum kontrol edilmelidir. Ayrıca gölge etkisi, panel verimliliğini ciddi şekilde düşürebilir. Gölgeleme analizleri yapılmalı. Gölgelenme faktörleri minimize edilecek şekilde tasarım ve uygulama yapılmalıdır. Son olarak sistem tasarımının ilgili Türk yönetmeliklerine ve uluslararası standartlara uygun olması sağlanmalıdır.”

Sürdürülebilirlik sağlanır mı?

Cem Özkök, bu sistemin sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandıracağını söyledi:

“Mevzuatın etkin uygulanması ve piyasa ile teknik altyapının geliştirilmesi durumunda, bu yönetmelik Türkiye’nin enerji politikasına güçlü bir katkı sağlar ve bina temelli sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırır. Ancak; mevzuat, teknik ve finansal teşvikler ile desteklenmesi önemlidir.”

‘Bunun tüm binalarda kullanılması çok zaman alacaktır’

İNDER Başkanı Engin Keçeli, bu sistemlerin tüm binalarda kullanılmasının zaman alacağını belirtti:
“Birçok geliştirici firma daha önce de bazı sertifika programları ile bu sistemleri kullanmıştı. Bunun tüm binalarda kullanılması çok zaman alacaktır. Farkındalık yaratmak ,eğitimi artırmak bu sistemleri daha ucuz ve ulaşılabilir hale getirmek gerekir. Ayrıca kullanıcı yani tüketicilerin de bu konuda talepkar olması ile kullanım artacaktır.”
Çanakkale'nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
TÜRKİYE
Temiz enerji yolunda: Türkiye yenilenebilir enerjide ne noktada?
23 Eylül 2024, 16:01
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