https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/turkiyede-insaat-sektorunde-yeni-donem-neredeyse-sifir-enerjili-binalar-hakkinda-merak-edilenleri-1092620058.html

Türkiye'de inşaat sektöründe yeni dönem: 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' hakkında merak edilenleri uzmanlar anlattı

Türkiye'de inşaat sektöründe yeni dönem: 'Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' hakkında merak edilenleri uzmanlar anlattı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022'de yayınladığı yönetmelik, 2025 itibarıyla binalarda enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T15:04+0300

2025-01-13T15:04+0300

2025-01-13T15:04+0300

görüş

engin keçeli

enerji yatırımcıları derneği (güyad)

inder

cem özkök

yenilenebilir enerji

yenilenebilir enerji

yenilenebilir enerji

güneş enerjisi

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2022 yılında Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dahilinde binalarda enerji verimliliğine yönelik düzenlemeler getirilmişti. Bu düzenlemelere göre 2025’den itibaren Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az yüzde 10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunlu hale getirildi. Binalarda enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu, inşaat sektörü için ne gibi gereksinimler doğurur? İnşaat sektörü bu uygulamaya hazır mı? Yenilenebilir enerji sektörü bu işe nasıl bakıyor? Türkiye’nin ulusal enerji politikasına nasıl katkı sağlar mı? Sürdürülebilirlik sağlanır mı? Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök ve İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli Sputnik'e anlattı.İnşaat ve yenilenebilir enerji sektörü bu yönetmeliğe nasıl bakıyor?GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, bu yönetmeliğin enerji maliyetlerini azaltacağını özellikle ticari binalarda uzun vadeli ekonomik fayda sağlayacağını belirtti:‘Özellikle küçük ölçekli işletmeler için kurulum maliyetleri caydırıcı olabilir’GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, yönetmeliğin bazı zorluklara da yol açabileceğini ekledi:“Özellikle küçük ölçekli işletmeler için kurulum maliyetleri caydırıcı olabilir. İzin süreçlerinin uzun ve karmaşık olması ise proje geliştirme süreçlerini geciktirebilir. Proje izin süreçlerinin hem kısaltılması hem de daha net olabilmesi için mevzuatsal iyileştirmelerin yapılması faydalı olacaktır.”‘İnşaat sektörü olarak hazırlıklıyız ancak daha çok teknik destek ve eğitim almamız gerekiyor’İNDER Başkanı Engin Keçeli konuya ilişkin şunları söyledi:“1 Ocak 2025’ten itibaren daha önce yüzde 5 olan yenilenebilir enerji kaynağı kullanma oranı yüzde 10’a çıkarıldı. Enerji panelleri, ısı pompaları vb. ürünlerin 2000 m² üzerindeki projelerde kullanım oranı iki katına çıkarılmış oldu. Sektör olarak hazırlıklıyız ancak bu konuda daha çok teknik destek ve eğitim almamız gerekiyor.”‘Binalara entegrasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar da bulunuyor’GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, yenilenebilir enerji sistemlerinin binalara entegrasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:“Öncelikle çatı veya bina zeminlerinin güneş panellerini taşıyacak şekilde güçlendirilmesi gerekebilir. Statik hesap ve uyum kontrol edilmelidir. Ayrıca gölge etkisi, panel verimliliğini ciddi şekilde düşürebilir. Gölgeleme analizleri yapılmalı. Gölgelenme faktörleri minimize edilecek şekilde tasarım ve uygulama yapılmalıdır. Son olarak sistem tasarımının ilgili Türk yönetmeliklerine ve uluslararası standartlara uygun olması sağlanmalıdır.”Sürdürülebilirlik sağlanır mı?Cem Özkök, bu sistemin sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandıracağını söyledi:‘Bunun tüm binalarda kullanılması çok zaman alacaktır’İNDER Başkanı Engin Keçeli, bu sistemlerin tüm binalarda kullanılmasının zaman alacağını belirtti:“Birçok geliştirici firma daha önce de bazı sertifika programları ile bu sistemleri kullanmıştı. Bunun tüm binalarda kullanılması çok zaman alacaktır. Farkındalık yaratmak ,eğitimi artırmak bu sistemleri daha ucuz ve ulaşılabilir hale getirmek gerekir. Ayrıca kullanıcı yani tüketicilerin de bu konuda talepkar olması ile kullanım artacaktır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/temiz-enerji-yolunda-turkiye-yenilenebilir-enerjide-ne-noktada-1088085092.html

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