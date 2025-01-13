https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iscileri-tasiyan-servis-araci-devrildi-4u-agir-25-yarali-1092612630.html
İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: 4'ü ağır 25 yaralı
İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: 4'ü ağır 25 yaralı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Gönen ilçesinde servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. Kazada 4'ü ağır 25 kişi yaralandı. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T11:39+0300
2025-01-13T11:39+0300
2025-01-13T11:39+0300
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MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir
İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: 4'ü ağır 25 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. Kazada 4'ü ağır 25 kişi yaralandı.