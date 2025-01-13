https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/dunyanin-sira-disi-unlu-fotografci-oliviero-toscani-hayatini-kaybetti-1092626157.html
Dünyanın sıra dışı ünlü fotoğrafçısı Oliviero Toscani hayatını kaybetti
Dünyanın sıra dışı ünlü fotoğrafçısı Oliviero Toscani hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fotoğrafçılık dünyasında yaptığı sıra dışı çekimlerle en çok konuşulan isimler arasında yer alan İtalyan fotoğrafçı Oliviero Toscani hayatını kaybetti. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T16:10+0300
2025-01-13T16:10+0300
2025-01-13T16:10+0300
yaşam
milano
italya
oliviero toscani
hayatını kaybetti
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Dünyada reklamcılık ve fotoğrafçılık alanında tartışma yaratan fotoğraflara imza atan İtalyan fotoğrafçı Oliviero Toscani, 82 yaşında hayatını kaybetti. Nadir ve tedavi edilemez bir hastalık olan 'amiloidoz' nedeniyle yaşamını yitiren Toscani'nin ölümü moda ve fotoğraf dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sıra dışı fotoğraflarıyla tanındıSıra dışı fotoğraflarla dünyanın en çok konuşulan ve eleştirilen fotoğrafçılarından biri olan ünlü İtalyan moda fotoğrafçısı Oliviero Toscani hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Toscani ile ilgili kötü haberi eşi Kirsti Toscani, "Sevgili Oliviero'nun 13 Ocak 2025'te yeni yolculuğuna başladığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" sözleriyle duyurdu. Toscani neden öldü?Ünlü fotoğrafçı, vücudun hayati organlarını etkileyen amiloid proteinlerinin birikmesine yol açan nadir ve tedavi edilemez bir rahatsızlık olan amiloidoz hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Oliviero Toscani kimdir?Oliviero Toscani dünyanın moda başkenti sayılan Milano’da, ünlü İtalyan fotoğrafçı Fedele Toscani’nin çocuğu olarak 1942 yılında dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta eline aldığı fotoğraf makinesini de ölene kadar bırakmadı. İlk olarak ortağı Vincenzo Carrese ile birlikte Publifoto ajansını, daha sonra da kendisine ait Rotofoto’yu kurdu.İtalya'da bir çok gazetede foto muhabirliği yapan Toscani, bir çok moda dergisi ve markasıyla çalıştı. Toscani, bir çok konuda çektiği 'kışkırtıcı' fotoğraflarla eleştiri oklarının odağında olmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/usta-yazar-ve-senarist-selim-ileriye-son-veda-akmde-toren-duzenlendi-1092538806.html
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oliviero toscani, moda fotoğrafçısı oliviero toscani, oliviero toscani kimdir, oliviero toscani neden öldü
oliviero toscani, moda fotoğrafçısı oliviero toscani, oliviero toscani kimdir, oliviero toscani neden öldü
Dünyanın sıra dışı ünlü fotoğrafçısı Oliviero Toscani hayatını kaybetti
Fotoğrafçılık dünyasında yaptığı sıra dışı çekimlerle en çok konuşulan isimler arasında yer alan İtalyan fotoğrafçı Oliviero Toscani hayatını kaybetti.
Dünyada reklamcılık ve fotoğrafçılık alanında tartışma yaratan fotoğraflara imza atan İtalyan fotoğrafçı Oliviero Toscani, 82 yaşında hayatını kaybetti. Nadir ve tedavi edilemez bir hastalık olan 'amiloidoz' nedeniyle yaşamını yitiren Toscani'nin ölümü moda ve fotoğraf dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Sıra dışı fotoğraflarıyla tanındı
Sıra dışı fotoğraflarla dünyanın en çok konuşulan ve eleştirilen fotoğrafçılarından biri olan ünlü İtalyan moda fotoğrafçısı Oliviero Toscani hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Toscani ile ilgili kötü haberi eşi Kirsti Toscani, "Sevgili Oliviero'nun 13 Ocak 2025'te yeni yolculuğuna başladığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" sözleriyle duyurdu.
Ünlü fotoğrafçı, vücudun hayati organlarını etkileyen amiloid proteinlerinin birikmesine yol açan nadir ve tedavi edilemez bir rahatsızlık olan amiloidoz hastalığına yakalandığını açıklamıştı.
Oliviero Toscani dünyanın moda başkenti sayılan Milano’da, ünlü İtalyan fotoğrafçı Fedele Toscani’nin çocuğu olarak 1942 yılında dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta eline aldığı fotoğraf makinesini de ölene kadar bırakmadı. İlk olarak ortağı Vincenzo Carrese ile birlikte Publifoto ajansını, daha sonra da kendisine ait Rotofoto’yu kurdu.
İtalya'da bir çok gazetede foto muhabirliği yapan Toscani, bir çok moda dergisi ve markasıyla çalıştı. Toscani, bir çok konuda çektiği 'kışkırtıcı' fotoğraflarla eleştiri oklarının odağında olmayı başardı.