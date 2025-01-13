https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/dunyanin-sira-disi-unlu-fotografci-oliviero-toscani-hayatini-kaybetti-1092626157.html

Dünyanın sıra dışı ünlü fotoğrafçısı Oliviero Toscani hayatını kaybetti

Dünyanın sıra dışı ünlü fotoğrafçısı Oliviero Toscani hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Fotoğrafçılık dünyasında yaptığı sıra dışı çekimlerle en çok konuşulan isimler arasında yer alan İtalyan fotoğrafçı Oliviero Toscani hayatını kaybetti. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T16:10+0300

2025-01-13T16:10+0300

2025-01-13T16:10+0300

yaşam

milano

italya

oliviero toscani

hayatını kaybetti

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Dünyada reklamcılık ve fotoğrafçılık alanında tartışma yaratan fotoğraflara imza atan İtalyan fotoğrafçı Oliviero Toscani, 82 yaşında hayatını kaybetti. Nadir ve tedavi edilemez bir hastalık olan 'amiloidoz' nedeniyle yaşamını yitiren Toscani'nin ölümü moda ve fotoğraf dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sıra dışı fotoğraflarıyla tanındıSıra dışı fotoğraflarla dünyanın en çok konuşulan ve eleştirilen fotoğrafçılarından biri olan ünlü İtalyan moda fotoğrafçısı Oliviero Toscani hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Toscani ile ilgili kötü haberi eşi Kirsti Toscani, "Sevgili Oliviero'nun 13 Ocak 2025'te yeni yolculuğuna başladığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" sözleriyle duyurdu. Toscani neden öldü?Ünlü fotoğrafçı, vücudun hayati organlarını etkileyen amiloid proteinlerinin birikmesine yol açan nadir ve tedavi edilemez bir rahatsızlık olan amiloidoz hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Oliviero Toscani kimdir?Oliviero Toscani dünyanın moda başkenti sayılan Milano’da, ünlü İtalyan fotoğrafçı Fedele Toscani’nin çocuğu olarak 1942 yılında dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta eline aldığı fotoğraf makinesini de ölene kadar bırakmadı. İlk olarak ortağı Vincenzo Carrese ile birlikte Publifoto ajansını, daha sonra da kendisine ait Rotofoto’yu kurdu.İtalya'da bir çok gazetede foto muhabirliği yapan Toscani, bir çok moda dergisi ve markasıyla çalıştı. Toscani, bir çok konuda çektiği 'kışkırtıcı' fotoğraflarla eleştiri oklarının odağında olmayı başardı.

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milano

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