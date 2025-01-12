https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istanbulda-bir-taksi-surucusu-yolcusuna-bicak-cekti-9-bin-lira-ceza-aldi-1092591887.html

İstanbul'da bir taksi sürücüsü yolcusuna bıçak çekti: 9 bin lira ceza aldı

İstanbul'da bir taksi sürücüsü yolcusuna bıçak çekti: 9 bin lira ceza aldı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira ceza kesildi, şoför kartı iptal edildi ve aracı trafikten men edildi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T16:38+0300

2025-01-12T16:38+0300

2025-01-12T16:38+0300

türkiye

taksi

sarı taksi

bıçak

istanbul

beylikdüzü

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

terör

yolcu

ulaşım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090913678_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6bf1475478966c716405b46eba907656.jpg

İstanbul Beylikdüzü’nde aracına binmek isteyen yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yayılan 'Taksi şoförü yolcuları almadı, bıçak çekti' başlıklı görüntüler üzerine harekete geçti.Yapılan incelemelerde olayın 6 Ocak’ta D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde gerçekleştiği belirlendi. Ekipler, taksi sürücüsü A.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.A.K.’ye, 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesi gereği 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.Ayrıca taksicinin toplu ulaşım şoför kartı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında iptal edildi. Taksiciye ait araç da trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/evdeki-bos-siselere-para-odenecek-nasil-odeme-alinacak-1092590251.html

türkiye

istanbul

beylikdüzü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi, sarı taksi, bıçak, istanbul, beylikdüzü, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), terör, yolcu, ulaşım