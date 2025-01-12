https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istanbulda-bir-taksi-surucusu-yolcusuna-bicak-cekti-9-bin-lira-ceza-aldi-1092591887.html
İstanbul'da bir taksi sürücüsü yolcusuna bıçak çekti: 9 bin lira ceza aldı
İstanbul'da bir taksi sürücüsü yolcusuna bıçak çekti: 9 bin lira ceza aldı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira ceza kesildi, şoför kartı iptal edildi ve aracı trafikten men edildi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T16:38+0300
2025-01-12T16:38+0300
2025-01-12T16:38+0300
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sarı taksi
bıçak
istanbul
beylikdüzü
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
terör
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ulaşım
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İstanbul Beylikdüzü’nde aracına binmek isteyen yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yayılan 'Taksi şoförü yolcuları almadı, bıçak çekti' başlıklı görüntüler üzerine harekete geçti.Yapılan incelemelerde olayın 6 Ocak’ta D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde gerçekleştiği belirlendi. Ekipler, taksi sürücüsü A.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.A.K.’ye, 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesi gereği 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.Ayrıca taksicinin toplu ulaşım şoför kartı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında iptal edildi. Taksiciye ait araç da trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/evdeki-bos-siselere-para-odenecek-nasil-odeme-alinacak-1092590251.html
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taksi, sarı taksi, bıçak, istanbul, beylikdüzü, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), terör, yolcu, ulaşım
taksi, sarı taksi, bıçak, istanbul, beylikdüzü, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), terör, yolcu, ulaşım
İstanbul'da bir taksi sürücüsü yolcusuna bıçak çekti: 9 bin lira ceza aldı
İstanbul’da yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira ceza kesildi, şoför kartı iptal edildi ve aracı trafikten men edildi.
İstanbul Beylikdüzü’nde aracına binmek isteyen yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yayılan 'Taksi şoförü yolcuları almadı, bıçak çekti' başlıklı görüntüler üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerde olayın 6 Ocak’ta D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde gerçekleştiği belirlendi. Ekipler, taksi sürücüsü A.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
A.K.’ye, 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesi gereği 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca taksicinin toplu ulaşım şoför kartı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında iptal edildi. Taksiciye ait araç da trafikten men edildi.