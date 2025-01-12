https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/bakanlik-aciklama-yapti-internet-alisverislerinde-cayma-hakki-kaldirildi-mi-1092595714.html

Bakanlık açıklama yaptı: İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?

Bakanlık açıklama yaptı: İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T20:12+0300

2025-01-12T20:12+0300

2025-01-12T20:12+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

iade

internetten alışveriş

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Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberlerin doğru olmadığını ifade etti.Bakanlıktan yalanlamaBakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/evdeki-bos-siselere-para-odenecek-nasil-odeme-alinacak-1092590251.html

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ticaret bakanlığı, iade, internetten alışveriş