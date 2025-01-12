https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/bakanlik-aciklama-yapti-internet-alisverislerinde-cayma-hakki-kaldirildi-mi-1092595714.html
Bakanlık açıklama yaptı: İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?
Bakanlık açıklama yaptı: İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T20:12+0300
2025-01-12T20:12+0300
2025-01-12T20:12+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
iade
internetten alışveriş
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Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberlerin doğru olmadığını ifade etti.Bakanlıktan yalanlamaBakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/evdeki-bos-siselere-para-odenecek-nasil-odeme-alinacak-1092590251.html
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ticaret bakanlığı, iade, internetten alışveriş
ticaret bakanlığı, iade, internetten alışveriş
Bakanlık açıklama yaptı: İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberlerin doğru olmadığını ifade etti.
Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."