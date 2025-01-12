https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/17-yasindaki-danil-kryshkovets-dunyanin-en-iyi-counter-strike-2-oyuncusu-secildi-1092590668.html

17 Yaşındaki Danil Kryshkovets, dünyanın en iyi Counter-Strike 2 oyuncusu seçildi

17 Yaşındaki Danil Kryshkovets, dünyanın en iyi Counter-Strike 2 oyuncusu seçildi

Sputnik Türkiye

17 yaşındaki Danil Kryshkovets, HLTV.org tarafından 2024’te dünyanın en iyi Counter-Strike 2 oyuncusu seçildi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T16:08+0300

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Rusya’nın genç espor yıldızı Danil Kryshkovets, 2024 yılında dünyanın en iyi Counter-Strike 2 oyuncusu seçildi. Team Spirit takımında mücadele eden 17 yaşındaki Kryshkovets, dünyanın en prestijli espor platformlarından biri olan HLTV.org tarafından verilen bu ödülü kazanan ilk Rus oyuncu oldu. Kryshkovets, yılın en iyi oyuncusu ödülünün yanı sıra 'Yılın Çaylağı' da dahil olmak üzere toplam dört farklı kategoride ödüle layık görüldü.2024 yılı boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Kryshkovets, Aralık ayında düzenlenen Shanghai Major 2024 turnuvasında Team Spirit’in şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynadı. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen genç yetenek, takımını uluslararası arenada zirveye taşımayı başardı.HLTV Awards 2024 ödül töreninde ikinci sırayı ise G2 Esports takımında oynayan 19 yaşındaki Rus oyuncu İlya Osipov aldı. Ödül töreni, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210915/ibb-meclisinde-ak-partili-uye-ile-iyi-partili-yildiz-arasinda-cs-go-tartismasi-1048941523.html

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